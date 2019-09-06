banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99090
ALTIN
279.663
DOLAR
5.7020
STERLİN
7.0201
EURO
6.2989
Marketten hırsızlık
MARKETTEN HIRSIZLIK
Cezaevine gönderildi
İKİ AY HAPİS YATACAK
Beyaz tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
banner307

Kara Deliğin Fotoğrafını Yayımlayan Ekibe 3 Milyon Dolarlık Ödül

ULUSLARARASI OLAY UFKU TELESKOBU PROJESİNDE YER ALAN BİLİM İNSANLARI,

Kara Deliğin Fotoğrafını Yayımlayan Ekibe 3 Milyon Dolarlık Ödül

ULUSLARARASI OLAY UFKU TELESKOBU PROJESİNDE YER ALAN BİLİM İNSANLARI,

06 Eylül 2019 Cuma 11:42
Kara Deliğin Fotoğrafını Yayımlayan Ekibe 3 Milyon Dolarlık Ödül

ULUSLARARASI OLAY UFKU TELESKOBU PROJESİNDE YER ALAN BİLİM İNSANLARI, "BİLİMİN OSKAR'I" OLARAK NİTELENDİRİLEN 2020 ÇIĞIR AÇAN BULUŞ ÖDÜLÜ'NÜ KAZANDI
Ankara, 6 Eylül 19 : Uluslararası Olay Ufku Teleskobu projesi kapsamında ilk kez bir kara deliğin fotoğrafını yayımlayan bilim insanları, "Bilimin Oskar'ı" olarak nitelendirilen 2020 Çığır Açan Buluş Ödülü'ne layık görüldü.
LiveScience'ın haberine göre, 2020 Çığır Açan Buluş Ödülü'nün temsilcilerinden yapılan açıklamada, nisan ayında kara deliğin fotoğrafını yayımlayan bilim insanlarının 3 milyon dolarlık ödülün sahibi olduğu belirtildi. 
Ödülün yaklaşık 347 bilim insanı tarafından paylaşılacağı ve her birine 8 bin 646 dolar ödeneceği kaydedildi.
Uluslararası Olay Ufku Teleskobu projesinin yöneticisi, Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde görevli bilim insanı Sheperd S. Doeleman, ödülün, "çok çalışarak, risk alarak, hatalar yaparak, başarılara imza atarak geçen on yılı aşkın sürenin ve en yüksek bilimsel hedeflere bağlı bir uzman ekibi oluşturmanın mükemmel bir tasdiki" olduğu değerlendirmesinde bulundu. 
KARA DELİĞİN FOTOĞRAFI

banner317
Uluslararası Olay Ufku Teleskobu projesi kapsamında bir araya gelen bilim adamları, nisan ayında Dünya'ya 53 milyon ışık yılı mesafedeki Başak (Virgo) takım yıldızındaki M87 Galaksi'sinin merkezindeki süper masif kara deliğin fotoğrafını yayımlamıştı.
Fotoğrafta kara deliğin "olay ufku" olarak adlandırılan, kütle çekiminin en güçlü olduğu eşik bölgesi ve çekim alanına giren ışığın bükülmeleri görülebiliyor.
Bilim insanları dünyanın farklı yerlerindeki radyo teleskoplarla elde edilen X-ışını verilerini birleştirerek oluşturdukları imajı dünyanın 5 kentinde eş zamanlı basın toplantılarıyla kamuoyuna duyurmuştu.
Fotoğraf, bilim tarihinin ilk kara delik görüntüsü olarak kayıtlara geçmişti.
(AA/AK/ÖK)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'nın Rengarenk Kepenkleri
Japonya'nın Rengarenk Kepenkleri
Japonya'da Yeni Bir Tür Dinozor Fosili Bulundu
Japonya'da Yeni Bir Tür Dinozor Fosili Bulundu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Sudan'da yeni hükümet kuruldu
Sudan'da yeni hükümet kuruldu
Boris Johnson'dan Brexit İçin "sonuna kadar mücadele" mesajı
Boris Johnson'dan Brexit İçin "sonuna kadar mücadele" mesajı
BM, Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'a 8 ton gıda gönderecek
BM, Dorian kasırgasının vurduğu Bahamalar'a 8 ton gıda gönderecek
Abdullah Mursi'nin cenazesi de gece defnedildi
Abdullah Mursi'nin cenazesi de gece defnedildi
T-Rex'lerin kafataslarında klima işlevi gören delikler keşfedildi
T-Rex'lerin kafataslarında klima işlevi gören delikler keşfedildi
Abd'nin Gündeminde İran'a Yönelik Yaptırımları Bitirme Yok
Abd'nin Gündeminde İran'a Yönelik Yaptırımları Bitirme Yok
ABD'deki "terör izleme listesi" anayasaya aykırı bulundu
ABD'deki "terör izleme listesi" anayasaya aykırı bulundu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim