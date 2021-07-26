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Kara ölüm için yeniden alarm verildi: 10 yaşındaki çocuk vebadan öldü

Dünya tarihinin en ölümcül salgınlarından biri olan veba için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi alarm verdi. ABD'de yaşayan 10 yaşındaki çocuğun veba nedeniyle hayatını kaybettiği paylaşıldı.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 15:58
Kara ölüm için yeniden alarm verildi: 10 yaşındaki çocuk vebadan öldü

Sağlık görevlilerinin hayvanlarda ve pirelerde bakteriyel enfeksiyonla ilgili uyarılarının ardından Colorado’da yaşayan 10 yaşındaki bir çocuğun ölümü vebayla ilişkilendirildi.

Colorado Halk Sağlığı ve Çevre Departmanına göre, çocuğun “veba ile ilişkili nedenlerden öldüğü” bildirildi. CNN’nin bildirdiğine göre ölüm, çocuğun yaşadığı La Plata da dahil olmak üzere altı ilçede hayvanlarda ve pirelerde laboratuvar tarafından onaylanmış veba raporlarının ardından geldi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre veba, enfekte pirelerin ısırıkları veya enfekte hayvanlarla bir arada olan insanlara kolayca bulaşabilen bakteriyel bir hastalık.

KONTROL ALTINA ALINABİLİR

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Orta Çağ’da veba Avrupa’da on milyonlarca insanı öldürmüş olsa da, hastalık yeterince erken yakalanırsa artık modern antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor. ABD’de her yıl çok az sayıda vaka ile karşılaşılıyor.

Colorado Halk Sağlığı ve Çevre Departmanı Epidemiyolog Yardımcısı ve Halk Sağlığı Veterineri Jennifer House yaptığı açıklamada, “Colorado’da yaz aylarında veba için pire testlerinin pozitif çıkmasını bekliyoruz. Farkındalık ve önlemler, insanlarda hastalığın yayılmasını engelleyebilir. İnsanların vebaya yakalanması nadir olsa da, herkesin semptomları bildiğinden emin olmak istiyoruz. Hastalık erken yakalanırsa tedavi edilebilir” dedi.

EVCİL HAYVANLAR DA ETKİLENEBİLİR

Semptomlarının ani yüksek ateş ve/veya şişmiş lenf düğümleri olduğunu belirten House, vebanın kaya sincaplarında, ağaç farelerinde ve diğer yer sincabı ve sincap türlerinde sıklıkla tespit edildiğini ekledi.

Uzmanlar, evcil hayvanların da hastalıktan etkilenebileceğini ve pire kontrol ürünleri kullanmalarını tavsiye etti.

Eskiden Kara Ölüm olarak bilinen veba, insanlık tarihinde kaydedilen en ölümcül salgın olmaya devam ediyor. Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika’da 75 ila 200 milyon insanın ölümüne neden oldu.

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