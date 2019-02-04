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Kar altındaki Briançon şehrinin dar sokaklarında snowboard keyfi

Kar altındaki Briançon şehrinin dar sokaklarında snowboard keyfi

04 Şubat 2019 Pazartesi 08:36
Kar altındaki Briançon şehrinin dar sokaklarında snowboard keyfi

Fransız Alplerindeki tarihi Briançon kentinde yaşayan iki kardeş ve arkadaşları, kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen şehir merkezinde snowboard yaptı.

Sosyal medyada çok defa paylaşılan videoda 12 yaşındaki Milo Shrestha ve arkaşı Thibaut, dar sokaklarda snowboard ile kayarken görülüyor. Onları kamera ile takip eden ise 14 yaşındaki Joti Shrestha.

Üçlü, belediye otobüsü ile çıktıkları tepeden üç defa aşağıya kadar kaymayı başardıklarını söyledi.

Bin 326 metre rakıma sahip olan Briançon, Fransa'nın en yüksek şehri olarak tanınıyor.

Anahtar Kelimeler:
Fransa KarBriançon
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