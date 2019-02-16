'Kaplan' Başkan Putin, 'ayılar'a karşı sahaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beyaz Rusya Devlet Başkanı Alexander Lukashenko Cuma günü Rus tatil beldesi Soçi'deki Shayba Arena'da buz hokeyi oynadı.

Yaptığı judo antrenmanında parmağını inciten Rusya Devlet Başkanı Putin ile Beyaz Rusya Devlet Başkanı Lukashenko kırmızı beyaz forma renkleri olan 'kaplanlar' takımıyla, mavi kırmızı formalı 'ayılar' ekibine karşı mücadele etti.

Karşılaşmaya akredite gazeteciler dışında seyirci alınmadı. Kara kuşak sahibi Başkan Putin katıldığı spor etkinlikleriyle biliniyor.