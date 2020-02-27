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"kapalı Mülteci Kampı" İstemeyen Yunanların Protestoları Sürüyor

SAKIZ ADASI\'NDA BİR GRUP GÖSTERİCİ, ADAYA SEVK EDİLEN TAKVİYE POLİSLERİN KALDIĞI OTELİ BASTI - MİDİLLİ VE SAKIZ\'DA YAŞANAN ŞİDDET OLAYLARINDA 52 POLİS VE 10 VATANDAŞ YARALANDI

"kapalı Mülteci Kampı" İstemeyen Yunanların Protestoları Sürüyor

SAKIZ ADASI\'NDA BİR GRUP GÖSTERİCİ, ADAYA SEVK EDİLEN TAKVİYE POLİSLERİN KALDIĞI OTELİ BASTI - MİDİLLİ VE SAKIZ\'DA YAŞANAN ŞİDDET OLAYLARINDA 52 POLİS VE 10 VATANDAŞ YARALANDI

27 Şubat 2020 Perşembe 17:09
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SAKIZ ADASI'NDA BİR GRUP GÖSTERİCİ, ADAYA SEVK EDİLEN TAKVİYE POLİSLERİN KALDIĞI OTELİ BASTI - MİDİLLİ VE SAKIZ'DA YAŞANAN ŞİDDET OLAYLARINDA 52 POLİS VE 10 VATANDAŞ YARALANDI
Gümülcine, 27 Şubat 20 : Yunanistan'ın Sakız Adası'nda (Hios), hükümetin "kapalı mülteci kampı" kararına itiraz eden bir grup, gösteriler nedeniyle adaya sevk edilen güvenlik güçlerinin kaldığı oteli bastı.
Yerel basındaki haberlere göre, Sakız kent merkezinde gerçekleştirilen protestonun ardından bir grup, polislerin kaldığı otele gitti ve kapıları kırarak odalara girdi.
Polisleri darp eden saldırganlar, ekipmanlarına da zarar verdi. 
İhbar üzerine otele gelen çevik kuvvet ekiplerinin gaz kullanarak müdahale ettiği olaylarda 9 polis yaralandı.
Öte yandan, Midilli ve Sakız adalarında kapalı kamp kararına itiraz eden ada sakinlerinin dün akşamdan bu yana süren gösterilerinde, eylemciler ile emniyet güçleri arasında zaman sert çatışmaların yaşandığı belirtildi.
Çıkan olaylarda 52 polis ve 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Midilli'de, kapalı kamp inşasının planlandığı Kavaklı bölgesinde de yollara barikat kuran göstericilerle güvenlik güçleri arasında çatışmaların zaman zaman devam ettiği kaydedildi.
KAPALI KAMP İSTEMEYEN ASKERLER SİLAH BIRAKTI
Öte yandan, kapalı mülteci kampı kararı ve adaya takviye polis birliklerinin sevk edilmesine itiraz eden Sakız Adası ulusal muhafız birliklerinin Ada'daki 96. Tugay'a giderek protesto amacıyla silahlarını teslim ettiği öğrenildi. 
Bu arada, eylemlere destek veren Kuzey Ege Eyalet Başkanlığının grev çağrısıyla adalardaki dükkan ve iş yerleri gün boyu kepenklerini kapalı tuttu. 
Yunanistan'da hükümet, yeni mülteci kanunu kapsamında, Midilli'deki Moria kampıyla Sakız ve Sisam adalarındaki kampların kapatılarak bunların yerine her biri 5 bin kişilik 3 yeni kamp inşa etmeyi planlıyor.
Ada sakinleri ise kapalı kamplara, kalıcı olacağı endişesiyle karşı çıkıyor. 
(AA/DOĞ/SEL)
 

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