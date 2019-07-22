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Kanser Hastalarına Yardım İçin 169 Saat Futbol Oynadılar

Londra, 22 Temmuz 19 (.): Galler\'in Cardiff kentinde iki takım kanser hastalarına yardım için 169 saat futbol oynadı. Bir hafta bir saat süren maçın skoru 988-951 oldu.

Kanser Hastalarına Yardım İçin 169 Saat Futbol Oynadılar

Londra, 22 Temmuz 19 (.): Galler\'in Cardiff kentinde iki takım kanser hastalarına yardım için 169 saat futbol oynadı. Bir hafta bir saat süren maçın skoru 988-951 oldu.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:56
Kanser Hastalarına Yardım İçin 169 Saat Futbol Oynadılar

Londra, 22 Temmuz 19 (.): Galler'in Cardiff kentinde iki takım kanser hastalarına yardım için 169 saat futbol oynadı. Bir hafta bir saat süren maçın skoru 988-951 oldu.

Air Dome adlı dev salonda oynanan maçta oyunculara her 12 saatte, bir saat saha kenarındaki çadırlarda dinlenme izni verildi. Yani oyuncular oynadıkları her bir saat için 5'er dakika dinlendi.

Kicking Off Against Cancer" (Kansere Tekme) adlı yardım örgütüne bağış toplayan oyuncuların başlangıçta amacı 135 saat oynamaktı.

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Ama Almanya'da iki takımın Haziran ayı başında 168 saat futbol oynayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi garantilemesinden sonra çıta yükseldi.

Geçen hafta Pazar yerel saatle 18:00'de başlayan maç, dün akşam 19:00'da tamamlandı. Kansere Tekme Derneği'nin yöneticilerinden Lucie Banks, sahaya çıkan 33 oyuncunun tümüyle gurur duyduklarını söyledi.

Maç için işlerinden bir hafta izin alan oyuncular bugün dinlendikten sonra yarın işbaşı yapacak.

Guinness'in rekorla ilgili kararını açıklamasının zaman alabileceği belirtiliyor. Kanser hastaları için ne kadar yardım toplandığı ise açıklanmadı.

(BBC/FG)

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