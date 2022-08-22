Kanser Ölümlerinin Yarısı Önlenebilir Faktörlerden

The Lancet bilim dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, dünyada kanser ölümlerinin yüzde 44,4'ünde önlenebilir dış faktörlerin etkili olduğu ortaya kondu.

Dünyada kanser nedeniyle yaşanılan vefatların neredeyse yarısının önlenebilir faktörlerden kaynaklandığı ortaya konarken, sigara, alkol tüketimi ve obezitenin 34 risk faktörünün başında geldiği ifade edildi.

Bilim dergisi The Lancet'te yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, kanser nedeniyle her sene yaşanan milyonlarca ölümün, insanların kanser riskini artıran etmenlerden uzak durmasıyla önlenebileceği ifade edildi. Uluslararası bir araştırma ekibinin, 2019 yılında 23 farklı kanser türünden hayatını kaybeden yaklaşık 10 milyon insana ait veriler üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda, bu ölümlerin 4 milyon 450 bininde, yani yüzde 44,4'ünde, dış faktörlerin etkili olduğu ifade edildi.

Araştırmanın yöneticilerinden, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Washington Üniversitesi'nden Christopher Murray, "Bu araştırma, kanser nedeniyle yaşanan yükün dünya çapında önemi artan önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini gösteriyor" dedi. Murray, çalışmanın sonuçlarının, siyasetçilerin ve araştırmacıların, aralarında kanser nedeniyle ölümlerin de bulunduğu hastalıkları önleyebilecek risk faktörlerini belirlemelerine yardımcı olabileceğini söyledi.-

-Erkek ve kadınlar arasında dış faktörlerden etkilenme farkı

Araştırma, erkeklerin dış faktörlerden kaynaklanan kanser sebebiyle hayatlarını kaybetme ihtimallerinin önemli ölçüde daha fazla olduğunu ortaya koydu. Erkeklerde bu tür kanser hastalığı vefatların, bütün kanser kaynaklı ölümlerin yüzde 50,6'sını teşkil ettiği açıklanırken, bu rakamın kadınlarda yüzde 36,3 olduğu ifade edildi.

Araştırmacılar ayrıca davranışsal ve çevresel/mesleki olmak üzere iki farklı risk grubu arasında ayrım yaptı. Davranışsal risk faktörleri arasında alkol tüketimi, sigara içme, sağlıksız beslenme ve korunmasız seks sayılırken, çevresel ve mesleki faktörler arasında iş nedeniyle kansere sebep olan maddelere temas etme yer aldı.

Kanser nedeniyle ölme riskini, kanser sebebiyle kaybedilen yılların sayısını temel alarak da hesaplayan bilim insanları, böylece kadın ile erkek arasındaki farkı ortaya koydular. Buna göre erkekler, tütün tüketimi nedeniyle kadınlara göre yaklaşık dört kat daha fazla yıl kaybederken, bu değer alkol tüketimi konusunda erkeklerde kadınlara oranla üç kat daha fazla olarak hesaplandı. Araştırmacılar bu durumu erkeklerin kadınlardan daha fazla sigara ve içki tüketmesine bağladıklarını belirtti. Araştırmaya göre, erkekler ayrıca çevresel ve mesleki riskler açısından üç kat daha fazla risk altında. Bunun da erkeklerin kanserojen maddelere maruz kalınan yerlerde kadınlara göre daha fazla çalışması nedeniyle olduğu belirtildi.

Kanser, kardiyovasküler hastalıklardan sonra dünya çapında en fazla görülen ikinci ölüm nedeni. Kanser nedeniyle yaşanılan ölümlere en fazla solunum yollarındaki tümörler (kanser nedeniyle yaşanılan ölümlerin yüzde 36,9'u) neden olurken, bunu erkeklerde kolon kanseri (yüzde 13,3), yemek borusu kanseri (yüzde 9,7) ve mide kanseri (yüzde 6,6) izliyor. Kadınlarda ise rahim ağzı kanseri (yüzde 17,9), kolon kanseri (yüzde 15,8) ve meme kanseri (yüzde 11) en fazla görülen kanser kaynaklı ölüm nedenleri arasında.