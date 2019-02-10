Kanser hastası kız çocuğu polis olma hayalini gerçekleştirdi

Doktorların ifadesiyle son günleri yaşadığı belirtilen 6 yaşındaki kanser hastası bir kız çocuğu hayalini kurduğu polis üniformasını giyerek yemin etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas Eyaleti'ndeki Freeport Polis Departmanı küçük Abigal Rose Arias'ın dileğini karşılıksız bırakmadı. Kendi ifadesiyle, "Akciğerimdeki kötü adamlarla savaşmak için polis olmak istiyorum" diyen küçük kız, ailesiyle birlikte katıldığı sembolik bir törenle bir günlüğüne polis olma hayalini gerçekleştirdi.

Geçen yıl aralık ayında Freeport Polis Şefi Ray Garivey ile tanışan Abigail Arias, polis olma arzusunu dile getirmişti. Küçük kızın yemin törenini organize eden Ray Garivey, gözyaşlarına hakim olamadı.

Doktorlar, kızın akciğerine yayılan kanser hücrelerinin tedavi edilemeyeceğini belirtiyor. "Bizler inançlı insanlarız" diyen Abigail'in babası, "Tanrıya inanıyoruz. Doktorlar tıbbi olarak bittiğini ifade etse de onun kaderini elinde tutan bir Tanrı'nın olduğunu biliyoruz" diyerek kızına destek olmaya çalışıyor.