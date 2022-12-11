Kanı virüsü öldürüyor: Dünyada onun gibi sadece birkaç kişi var

2020 yazıydı ve George Mason Üniversitesi'nde bir yayıncı olan John Hollis, bir bilim insanına Kovid-19 antikorları üzerine yaptığı araştırma ile ilgili sorular soruyordu ancak bilim insanı durumu tersine çevirdi. Bilim insanı Lance Liotta kendi sorusunu sordu: Hollis araştırmaya denek olarak katılmak ister miydi?

Bir haftadan kısa bir süre sonra, Liotta, yardımcılarıyla birlikte laboratuvar asistanının bilgisayar ekranına odaklanmış, Hollis'in kan örneğini temsil eden sayılara hayretle bakıyordu. Liotta, Hollis'i aramak için ofisine geri döndü.

TÜM VARYANTLARA KARŞI BAĞIŞIKLIĞI VAR

Hollis, ona "Oturuyor musun?" diye sordu ve ekledi:

Çünkü sende Covid var ve bunu bilmiyorsun, ayrıca kanında seni hastalığa karşı bağışık yapan süper antikorlar var.

Sonraki testlerin gösterdiğine göre, Hollis sadece Kovid-19'a karşı bağışık değil, aynı zamanda virüsün dönüştüğü tüm yeni varyantlara da bağışıktı. Testler henüz bunu doğrulamasa da, diğer hastalıklara karşı bağışıklığı bile olabilir. Ve gücü azalarak tekrarlanması gerektiren aşıların aksine, Covid bağışıklığı güçlü kalmaya devam ediyor.

Milliyet'te yer alan habere göre Hollis, "Yakın zamanda kan verdin, neredeyse bir buçuk yıldır ilk kez. Süper antikorlar hala maksimum seviyede. Hala. Bu saçmalık" diyerek hastalığa karşı nasıl bağışıklığı olduğunu anlattı.

PANDEMİDE DÜNYA DURMUŞKEN, O NORMAL HAYATINA DEVAM ETTİ

Böylece 2020 sonbaharında Hollis, ülkenin geri kalanıyla birlikte hayatından endişe etmeye değil, tuhaf bir özgürlük hissine geçiş yaptı. Tedbirlere uymaya devam etti. Ancak milyonlar hastalanıp hastaneler dolup taşarken, Hollis saçını kestirmeye başladı. Bunun bir ölüm kalım meselesi olmayacağına dair güvenle markete gitti.

AJC'nin eski bir muhabiri olan Hollis, memleketi Virginia'daki gazeteden dünya çapında erişimi olan BBC'ye kadar pek çok haber kuruluşunun odağına girdi ve röportajlar verdi.

Yapılan testler, kanı 10 bin kez sulandırılsa bile koronavirüsün yüzde 90'ını öldürdüğünü gösteriyor. Nedenini tam olarak kimse bilmiyor.

Bilim insanı Liotta, AJC'ye verdiği röportajda, "Antikorları, virüsün yalnızca bir bölgesi yerine farklı bölgelerini tanıyor" dedi ve ekledi:

Dünyanın farklı yerlerinden gelen haberler, bilim insanlarının Hollis'inkine benzer bağışıklığa sahip bir avuç insan belirlediklerini gösteriyor.

Hollis için salgın, ev arkadaşının ciddi şekilde hastalanmasıyla 2020 baharında ciddi bir şekilde başladı. Test sonuçları henüz çıkmasa bile ev arkadaşının semptomları, koronavirüs hakkında duyduklarıyla eşleşiyordu.

Hollis, o dönemi hem kendi hayatı hem de ev arkadaşının hayatı için korkarak geçirdi. Temizledi, dezenfekte etti ve mesafe koydu ve ev arkadaşı için kapısının önüne yiyecek bıraktı. Hollis her ihtimale karşı ergenlik çağındaki oğluna bir veda mektubu bile yazdı. Ancak ev arkadaşı güçlükle sağlığına kavulup iyileştiğinde, Hollis her zaman olduğu gibi zinde ve güçlü kaldı. 2020'de yaşadığı tek sağlık sorunu tek şey polenden olduğunu düşündüğü göğüs ve sinüs tıkanıklığıydı. Bu rahatsızlık, oğluyla birlikte bir Avrupa gezisinden döndükten sonra Mart ayı sonlarında başladı. Ev arkadaşı bir sonraki hafta, Nisan başında hastalandı.

Hollis ve Liotta'nın ekibinin artık emin olduğu şey, Hollis'in Kovid'e yakalandığı ancak bunu asla bilmediği. Vücudu virüsü tespit etti ve diğer insanlarınkinden çok daha güçlü antikorlar üretmeye başladı. Daha sonra, virüs farklı varyantlara dönüştüğünde, antikor üretmeye devam etti. Alışılmadık derecede yüksek sayıda antikoru var ve bunlar kalıcı.

Liotta'nın çalışmasındaki deneklerin sadece yüzde 2'sinin bağışıklığı, Hollis'inki kadar olmasa da çok güçlüydü. Ama Hollis'inkilerin aksine onlarınki azaldı. Liotta, bulguların tamamen beklenmedik olduğunu söyledi.

Hollis eskiden Atlanta'da yaşıyordu ama şimdi Virginia'da yaşıyor ve hakkında araştırmaların yapıldığı George Mason Üniversitesi'nde çalışıyor. Hollis, diğer insanlara yardımcı olacağını umarak hikayesini anlatmaya devam ediyor.

Yapılan testler, kanı 10 bin kez sulandırılsa bile koronavirüsün yüzde 90'ını öldürdüğünü gösteriyor. Nedenini tam olarak kimse bilmiyor.

Bilim insanı Liotta, AJC'ye verdiği röportajda, "Antikorları, virüsün yalnızca bir bölgesi yerine farklı bölgelerini tanıyor" dedi ve ekledi:

Dünyanın farklı yerlerinden gelen haberler, bilim insanlarının Hollis'inkine benzer bağışıklığa sahip bir avuç insan belirlediklerini gösteriyor.

Hollis için salgın, ev arkadaşının ciddi şekilde hastalanmasıyla 2020 baharında ciddi bir şekilde başladı. Test sonuçları henüz çıkmasa bile ev arkadaşının semptomları, koronavirüs hakkında duyduklarıyla eşleşiyordu.

Hollis, o dönemi hem kendi hayatı hem de ev arkadaşının hayatı için korkarak geçirdi. Temizledi, dezenfekte etti ve mesafe koydu ve ev arkadaşı için kapısının önüne yiyecek bıraktı. Hollis her ihtimale karşı ergenlik çağındaki oğluna bir veda mektubu bile yazdı. Ancak ev arkadaşı güçlükle sağlığına kavulup iyileştiğinde, Hollis her zaman olduğu gibi zinde ve güçlü kaldı. 2020'de yaşadığı tek sağlık sorunu tek şey polenden olduğunu düşündüğü göğüs ve sinüs tıkanıklığıydı. Bu rahatsızlık, oğluyla birlikte bir Avrupa gezisinden döndükten sonra Mart ayı sonlarında başladı. Ev arkadaşı bir sonraki hafta, Nisan başında hastalandı.

Hollis ve Liotta'nın ekibinin artık emin olduğu şey, Hollis'in Kovid'e yakalandığı ancak bunu asla bilmediği. Vücudu virüsü tespit etti ve diğer insanlarınkinden çok daha güçlü antikorlar üretmeye başladı. Daha sonra, virüs farklı varyantlara dönüştüğünde, antikor üretmeye devam etti. Alışılmadık derecede yüksek sayıda antikoru var ve bunlar kalıcı.

Liotta'nın çalışmasındaki deneklerin sadece yüzde 2'sinin bağışıklığı, Hollis'inki kadar olmasa da çok güçlüydü. Ama Hollis'inkilerin aksine onlarınki azaldı. Liotta, bulguların tamamen beklenmedik olduğunu söyledi.

Hollis eskiden Atlanta'da yaşıyordu ama şimdi Virginia'da yaşıyor ve hakkında araştırmaların yapıldığı George Mason Üniversitesi'nde çalışıyor. Hollis, diğer insanlara yardımcı olacağını umarak hikayesini anlatmaya devam ediyor.