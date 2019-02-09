Kanadalı seri katil McArthur ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Kanada'da 7 senede 8 cinayet işleyen seri katil Bruce McArthur ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede pişmanlık belirtisi göstermediği ifade edilen katilin kurbanlarının çoğunun Toronto gay topluluğuna bağlı olduğu tespit edildi. McArthur'un öldürdükleri arasında Türkiyeli Selim Esen de vardı.

2010-2017 yılları arası kasten 8 kişiyi öldürmekle suçlanan McArthur 2018 yılında Toronto polisi tarafından yakalanmıştı. Polis şefi ömür boyu hapis kararının onlar için tatmin edici bir ceza olduğunu açıkladı. Toronto polisi kayıplara ilişkin 2014 yılında sonlandırdıkları soruşturmadaki başarısızlık nedeniyle tepki toplamıştı.

Bruce McArthur'un mahkemede herhangi bir pişmanlık yahut teslimiyet hali göstermediğini ifade eden hakim, "Şüphesiz Bruce McArthur öldürmeye devam ederdi." açıklaması yaptı.

Kurbanların bazıları Bruce McArthur'un bahçivanlık yaptığı evlerin ekim alanında bulunmuştu. Duruşmalarda ortaya çıkan kanıtlar McArthur'un kurbanların eşyalarını saklayıp fotoğraflarını bilgisayarında tuttuğunu açığa çıkarmıştı.

Öldürülen içlerinde bir Türk'ün de bulunduğu 3 kişinin arkadaşı Nicole Borthick karar duruşması sonrası "Hiç ama hiç mutlu değilim. Bunun sonu yok, merhamet yok." dedi.

67 yaşındaki McArthur, 25 yıl sonra şartlı tahliyeden yararlanabilir hale gelecek.