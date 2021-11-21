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Kanada’da sel: Akaryakıt kullanımına 15 günlük kısıtlama

Kanada, tarihinin en maliyetli doğal afeti ile karşı karşıya. British Columbia'da akaryakıt kullanımı aralık ayına kadar kısıtlandı, zorunlu haller dışında seyahat yapılmaması istendi. Zararın 790 milyon doları bulacağı tahmin ediliyor.

21 Kasım 2021 Pazar 09:39
Kanada’da sel: Akaryakıt kullanımına 15 günlük kısıtlama

Kanada’nın British Columbia eyaleti, bir haftadır sel felaketiyle mücadele ederken 2 haftalık olağanüstü hal ilan edildi.

Kurtarma çalışmalarına ordu da dahil oldu. Uçak, helikopterler ve yüzlerce asker bölgede bulunuyor.

18 bin kişinin evlerini boşaltmak zorunda kaldığı eyalette, çamur selinde kaybolanları arama çalışmaları sürüyor.

160 bin kişi daha tahliye edilebilir

Abbotsford kentinde de 160 bin kadar kişinin evlerini tahliye etmesi gündemde yer alıyor.

Kurtarma çalışmalarının kolaylıkla yürütülmesi ve yardımların ulaştırılması için yeni tedbirler yürürlüğe girdi.

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Akaryakıt kullanımına kısıtlama

Akaryakıt kullanımına 1 Aralık’a kadar kısıtlama getirilirken, zorunlu haller dışında seyahat edilmemesi uyarısı yapıldı.

Kanada, tarihinin en çok maddi zarara yol açan doğal afeti ile karşı karşıya kalırken, tahminler zararın 790 milyon dolar civarında olduğu yönünde.

Tedarik zincirinde aksama

Alberta eyaletinden Pasifik kıyısına günde 300 bin varil ham petrol taşıyan Trans Mountain boru hattı, en az bir hafta daha kapalı olacak.

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