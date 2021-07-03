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Kanada’da ısı kubbesi etkisi

Avrupa Uzay Ajansı, uydu verileriyle Pasifik Okyanusu kıyısındaki Kanada ve Kuzey Amerika bölgelerini etkisi altına alan ısı kubbesinin haritasını hazırladı. Kanada'da rekor derecedeki sıcaklıkların oluşturduğu ısı kubbesi, British Columbia eyaletinde 177 ayrı orman yangına sebep oldu.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 17:17
Kanada’da ısı kubbesi etkisi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 1 Temmuz’da Copernicus Sentinel-3 uydusunun elde ettiği verilerle ısı kubbesinin haritasını hazırladı.

Buna göre, kara yüzey sıcaklıklarının ABD’nin Washington eyaletinde yaklaşık 69 dereceye ulaştığı ifade edildi. ESA, Kanada’nın Vancouver ve ABD’nin Portland kentlerinde kara yüzey sıcaklıklarının 43 dereceye ulaştığını, Kanada’nın Calgary kentinde ise 45 derece kara yüzeyi sıcaklığı kaydedildiğini açıkladı.

ESA, meteorolojinin tipik olarak havayı ölçtüğünü belirtirken uydu Sentinel-3’teki Deniz ve Kara Yüzey Sıcaklığı Radyometresi, Dünya yüzeyinden yayılan enerjiyi ölçtüğünü ifade etti. Bunun da, hava sıcaklığıyla arazi yüzeyi sıcaklığı arasında farklılık olacağı anlamına geldiği vurgulandı.

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1 HAFTADA 719 ÖLÜM

Kanada’nın ısı kubbesi bölgesindeki eyaleti British Columbia’da ise 177 ayrı orman yangını hayatı olumsuz etkilerken Eyalet Acil Durum Bilgilendirme, hali hazırda 40 ayrı bölgede halkın tahliyesinin istendiğini belirtti. Baş adli tabip Lisa Lapointe, dün yaptığı resmi açıklamada 25 Haziran ile 1 Temmuz arasında 719 ölüm raporlandığını belirtti.

ISI KUBBESİ NEDİR?

ESA, kavurucu ısının havadaki ısı kubbesinde hapsolarak geniş ve bunaltıcı yüksek sıcaklıkları meydana getirdiğini belirtti. ESAbilim insanları, ısı kubbelerini neyin tetiklediğini araştırdı ve ana nedenin, önceki kış boyunca tropikal

Pasifik Okyanusu’nda batıdan doğuya okyanus sıcaklıklarında güçlü bir değişiklik olduğunu tespit etti. “Bir yüzme havuzu düşünün, ısıtıcı açıldığında, ısıtıcı jetleri çevreleyen alanlarda (karada) sıcaklıklar hızla yükselirken, havuzun geri kalanının ısınması daha uzun sürer” açıklamasını yaptı.

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