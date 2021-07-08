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Kanada’da aşırı sıcaklarda yüz milyonlarca deniz canlısı öldü

Kanada’nın batı eyaletlerinde yaşanan aşırı sıcakların, yüz milyonlarca deniz canlısının ölümüne sebep olduğu duyuruldu.

08 Temmuz 2021 Perşembe 09:30
Kanada’da aşırı sıcaklarda yüz milyonlarca deniz canlısı öldü

British Columbia Üniversitesi (UBC) Deniz Ekoloğu Dr. Chris Harley, rekor kıran sıcaklıkların midye, istiridye, deniz yıldızı ve diğer omurgasızlar gibi gelgitler arası hayvanlar üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğunu söyledi.

Harley, "intertidal hayvanlar" olarak bilinen bu hayvanların birçoğunun, su çekildiğinde kıyı şeridinde sıcak hava dalgasına karşı savunmasız kaldıklarını belirtti.

Harley, "Midyeler, park halindeki bir arabaya bırakılan küçük çocuklar gibidir. Gelgit çekildiğinde tamamen çevrenin insafına kalmış durumdalar" dedi.

1 milyardan fazla deniz canlısının öldüğü tahmin ediliyor

Ekibiyle Vancouver sahil şeridinde çalışmalar yaptıklarını anlatan Harley, ölü midyelerin artık birçok kıyı şeridini kapladığını ve kalıntılarının kokusunun muhtemelen sahile gidenler tarafından fark edileceğini kaydetti.

Gözlem ve tahminlerini saha örneklerine, sıcaklık günlüklerine ve ısı dalgası sırasında kullanılan kızılötesi kameralara dayandıran Harley ve ekibi, mayısın son haftasından itibaren başlayan ve halen etkili olan aşırı sıcaklarda 1 milyardan fazla deniz canlısının öldüğünü tahmin ediyor.

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Araştırmasında, Lower Mainland bölgesine odaklanan Harley ve ekibine göre, aynı durum Georgia Boğazı ve ABD’nin Washington eyaletinde de yaşanıyor.

Chris Harley, "Bu, benzeri yaşanmamış bir olay ancak çok geçmeden düzenli bir olay haline gelecek" ifadesini kullandı.

Harley, intertidal hayvanların iyileşmesinin ne kadar süreceğinden emin olmadığını ancak gelecekte aşırı sıcak dalgaların daha yaygın ve şiddetli olacağından endişe duyduğunu ifade etti.

Aşırı sıcaklarda rekor artışlar yaşanmıştı

Kanada’nın British Columbia eyaletini bir süreden beri etkisi altına alan aşırı sıcaklarda rekor artışlar yaşanmıştı.

British Columbia Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe, eyalet genelinde 25 Haziran-1 Temmuz dönemindeki bir haftada, aşırı sıcaklardan toplam 719 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Öte yandan eyalet genelinde aşırı sıcakların neden olduğu 200’den fazla noktada orman yangınları yaşanıyor.

Orman yangınlarına müdahale için başka eyaletlerden itfaiye ekipleri ve gönüllüler de çalışmalara destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada Aşırı Sıcak
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