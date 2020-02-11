banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117726
ALTIN
304.688
DOLAR
6.0427
STERLİN
7.8098
EURO
6.5966
Temiz toplum anlayışınız bu muydu!
Temiz toplum anlayışınız bu muydu!
Kim akıllı, kim aptal?
Kim akıllı, kim aptal?
Tatar'ın Londra Temasları Neyin Nesi?
Tatar'ın Londra Temasları Neyin Nesi?
Devlet kaçarsa anarşi doğar
Devlet kaçarsa anarşi doğar

Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm meleği’ fosili bulundu

Kanada’nın Alberta eyaletinde bir grup bilim insanı, 'ölüm meleği' adını verdikleri 11 milyon yıllık yeni tür bir dinozor fosili (tyrannosaur) buldu.

Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm meleği’ fosili bulundu

Kanada’nın Alberta eyaletinde bir grup bilim insanı, 'ölüm meleği' adını verdikleri 11 milyon yıllık yeni tür bir dinozor fosili (tyrannosaur) buldu.

11 Şubat 2020 Salı 07:15
Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm meleği’ fosili bulundu

Calgary Üniversitesinden Dr. Jared Voris'in başkanlığındaki bilim heyeti, tyrannosaur türü dinozorlardan olan ancak bugüne kadar bilinmeyen yeni bir türün keşfedildiğini duyurdu.

Arkeolojik kazılarda bulunan tyrannosaur türüne 'reaper of death' (ölüm meleği) ismini veren Dr. Jared Voris, bulunan fosili diğer tyrannosaurlardan ayıran özelliğin kalçalardan itibaren 2,4 metre yüksekliğe erişmesi olduğunu söyledi. Yeni türün 11 milyon yıl yaşında olduğunu ifade eden Voris, bunun bugüne kadar Kanada’da bulunan tyrannosaur türü dinozorların en eskisi olduğunu kaydetti.

banner317
Dr. Voris, dinozor fosilinin, son 50 yıldır Kanada’da keşfedilen ilk yeni tür tyrannosaur olduğunu kaydetti. Voris ve ekibi, araştırma yaptıkları bölgenin hem yeni türe hem de başka türlere ait fosiller bakımından zengin olduğunu, bulunan türe ait diğer vücut parçalarını bulmak için araştırmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bu arada, Kanadalı bilim insanlarının bu konudaki çalışmaları, "Journal of Cretaceous Research" isimli bilim dergisinde yayımlandı.

banner335
Son Güncelleme: 11.02.2020 10:57
Anahtar Kelimeler:
ölüm Meleği Fosili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Sağlık Örgütü Ekibi Çin'de
Dünya Sağlık Örgütü Ekibi Çin'de
Tayland, koronavirüs sebebiyle kruvaziyerin limana girişine izin vermedi
Tayland, koronavirüs sebebiyle kruvaziyerin limana girişine izin vermedi
Çin'de koronavirüsü taşıyan kadın sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi
Çin'de koronavirüsü taşıyan kadın sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi
Bağdat, 12 yıl sonra beyaza büründü
Bağdat, 12 yıl sonra beyaza büründü
Çin'den ABD'ye tahliye edilenler arasında ilk koronavirüs vakası
Çin'den ABD'ye tahliye edilenler arasında ilk koronavirüs vakası
Endonezya'da binlerce evi su bastı
Endonezya'da binlerce evi su bastı
Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 43 bin 97'ye çıktı
Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 43 bin 97'ye çıktı
Çin'de “koronavirüs uygulaması“ geliştirildi
Çin'de “koronavirüs uygulaması“ geliştirildi
Trump, 2021 bütçe teklifini Kongre'ye sundu
Trump, 2021 bütçe teklifini Kongre'ye sundu
ABD'den Hindistan'a 1,8 milyar dolarlık silah satışına onay
ABD'den Hindistan'a 1,8 milyar dolarlık silah satışına onay

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim