Kanada’da 11 milyon yıllık ‘ölüm meleği’ fosili bulundu

Calgary Üniversitesinden Dr. Jared Voris'in başkanlığındaki bilim heyeti, tyrannosaur türü dinozorlardan olan ancak bugüne kadar bilinmeyen yeni bir türün keşfedildiğini duyurdu.
Arkeolojik kazılarda bulunan tyrannosaur türüne 'reaper of death' (ölüm meleği) ismini veren Dr. Jared Voris, bulunan fosili diğer tyrannosaurlardan ayıran özelliğin kalçalardan itibaren 2,4 metre yüksekliğe erişmesi olduğunu söyledi. Yeni türün 11 milyon yıl yaşında olduğunu ifade eden Voris, bunun bugüne kadar Kanada’da bulunan tyrannosaur türü dinozorların en eskisi olduğunu kaydetti.
Bu arada, Kanadalı bilim insanlarının bu konudaki çalışmaları, "Journal of Cretaceous Research" isimli bilim dergisinde yayımlandı.