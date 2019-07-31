banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102249
ALTIN
254.865
DOLAR
5.5380
STERLİN
6.7237
EURO
6.1724
Başkasının kimliğine büründü...
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Park halindeki araçtan hırsızlık...
PARK HALİNDEKİ ARAÇTAN HIRSIZLIK
Sahte evrakla araç sattı...
SAHTE EVRAKLA ARAÇ SATTI
İnsan kaçakçısı mahkeme huzuruna çıktı...
İNSAN KAÇAKÇISI MAHKEMEYE ÇIKARILDI
banner307

Kanada Mahkemesinden İsrail’i Üzen Karar

 KANADA FEDERAL MAHKEMESİ, İSRAİL’İN, KANADA PİYASASINDA SATMAK İSTEDİĞİ VE BATI ŞERİA’DAKİ YAHUDİ YERLEŞİM YERLERİNDE ÜRETİLEN ŞARAPLARIN, YASAL OLARAK \'İSRAİL\'DE ÜRETİLDİ\' İBARESİ İLE ETİKETLENEMEYECEĞİNE KARAR VERDİ

Kanada Mahkemesinden İsrail’i Üzen Karar

 KANADA FEDERAL MAHKEMESİ, İSRAİL’İN, KANADA PİYASASINDA SATMAK İSTEDİĞİ VE BATI ŞERİA’DAKİ YAHUDİ YERLEŞİM YERLERİNDE ÜRETİLEN ŞARAPLARIN, YASAL OLARAK \'İSRAİL\'DE ÜRETİLDİ\' İBARESİ İLE ETİKETLENEMEYECEĞİNE KARAR VERDİ

31 Temmuz 2019 Çarşamba 08:15
Kanada Mahkemesinden İsrail’i Üzen Karar

 KANADA FEDERAL MAHKEMESİ, İSRAİL’İN, KANADA PİYASASINDA SATMAK İSTEDİĞİ VE BATI ŞERİA’DAKİ YAHUDİ YERLEŞİM YERLERİNDE ÜRETİLEN ŞARAPLARIN, YASAL OLARAK 'İSRAİL'DE ÜRETİLDİ' İBARESİ İLE ETİKETLENEMEYECEĞİNE KARAR VERDİ
Toronto, 31 Temmuz 19 : Kanada Federal Mahkemesi, İsrail’in Kanada’da piyasaya sunmak istediği şaraplarla ilgili beklenenden farklı bir karar aldı.  
Başkent Ottawa’daki Kanada Federal Mahkemesinin dün akşam saatlerinde sonuçlanan oturumunda, duruşma hakimi Anne L. Mactavish, İsrail’in, Kanada piyasasında satmak istediği ve Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim yerlerinde üretilen şarapların, yasal olarak 'Made in Israel' (İsrail'de üretildi) ibaresi ile etiketlenemeyeceğine karar verdi. 
DAVAYI İSRAİL KARŞITI BİR YAHUDİ AÇMIŞTI 
Kanada Federal Mahkemesindeki dava, ülkede yaşayan ve İsrail’in Filistinlilere yönelik politikalarını eleştiren Kanadalı bir Yahudi olan Dr. David Kattenburg tarafından açıldı.
Kendisini Yahudi Soykırımı'ndan (Holocaust) kurtulan biri olarak tarif eden Dr. Kattenburg’un davasına, Kanada’da faaliyet gösteren IndependentJewishVoicesCanada (IJVC) (Kanadalı Bağımsız Yahudilerin Sesi) isimli Yahudi kuruluşu da destek verdi. Davada, İsrail yanlısı faaliyetleri ile bilinen B’naiBrith isimli örgütün Kanada birimi ise karşı savunmada bulundu. 
“KANADA’NIN KARARI HATALIYDI’ 

banner317
Mahkeme Hakimi Anne L. Mactavish, davanın karar duruşmasında yaptığı açıklamasında, Batı Şeria’nın İsrail’in işgal ettiği Filistin toprakları olduğunu ve buradaki insanları ‘İsrailliler’ olarak kabul eden daha önceki Kanada resmi kararlarının da aslında bir hata olduğunu belirtti. 
Mactavish ayrıca, Batı Şeria yerleşim yerlerinde üretilen ürünleri etiketlemenin mahkemeye bağlı olmadığını ve bu görevin Kanada Gıda Teftiş Dairesine bırakılması gerektiğini de ifade etti. HakimMactavish, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerinde üretilen "Made in Israel" etiketli şarapları "sahte ve aldatıcı olarak nitelendirdi. 
Kanada Federal Mahkemesi Hakimi Anne L. Mactavish, karar metninde şu ifadelere yer verdi: 
"Orta Doğu politikalarının zorluğunun yanı sıra İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşimlerinin varlığı bu konuda derinlemesine hissedilen hassas siyasi meselelere yol açıyor. İnsanların politik görüşlerini ifade etmelerinin barışçıl bir yolu da satın alma kararlarıdır. Görüşlerini bu şekilde ifade edebilmek için tüketicilere, söz konusu ürünlerin kaynağına ilişkin doğru bilgiler verilmesi gerekmektedir.
Kanada federal mevzuatı, Kanada'da satılan gıda ürünlerinin (şaraplar dahil) doğru, aldatıcı ve yanıltıcı olmayan menşei ülke etiketleri taşımasını gerektirir. Batı Şeria’daki İsrail yerleşimlerinde üretilen şarapları 'İsrail Ürünleri' olarak nitelendirmek mümkün değildir. Bu etiketler bu nedenle yanlış, yanıltıcı ve aldatıcıdır.’’ 
(AA/ÖZ/ŞEB)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya'da timsahın midesinden ortopedik plaka çıktı
Avustralya'da timsahın midesinden ortopedik plaka çıktı
Ünlü yıldız cinsel tacizden gözaltında
Ünlü yıldız cinsel tacizden gözaltında
Von Der Leyen AB'yi yeniden dengelemek istiyor
Von Der Leyen AB'yi yeniden dengelemek istiyor
İsrail 2019'un ilk yarısında Gazze'de 54 Filistinli'yi şehit etti
İsrail 2019'un ilk yarısında Gazze'de 54 Filistinli'yi şehit etti
Rusya'da orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi
Rusya'da orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi
Fas'ta 4 bin 764 mahkuma af
Fas'ta 4 bin 764 mahkuma af
Facebook ve Instagram’a alkol ve sigara kısıtlaması
Facebook ve Instagram’a alkol ve sigara kısıtlaması
Sterlin, dolar karşısında bir ayda yüzde 3,5 değer kaybetti
Sterlin, dolar karşısında bir ayda yüzde 3,5 değer kaybetti
İsrail Hapishanelerinde 19 Filistinli Daha Açlık Grevinde
İsrail Hapishanelerinde 19 Filistinli Daha Açlık Grevinde
Korkunç olay: Sahte şarj aleti ölümcül yara bıraktı
Korkunç olay: Sahte şarj aleti ölümcül yara bıraktı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim