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Kanada\'da Mısırlı Bakandan Muhaliflere Ölüm Tehdidi

TOPLANTIDAKİ KONUŞMASI SOSYAL MEDYAYA YANSIYAN MISIR GÖÇMENLİK BAKANI NABİLA MAKRAM, REJİM MUHALİFLERİNİ DOĞRAYARAK ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ 

Kanada\'da Mısırlı Bakandan Muhaliflere Ölüm Tehdidi

TOPLANTIDAKİ KONUŞMASI SOSYAL MEDYAYA YANSIYAN MISIR GÖÇMENLİK BAKANI NABİLA MAKRAM, REJİM MUHALİFLERİNİ DOĞRAYARAK ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ 

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:30
Kanada\'da Mısırlı Bakandan Muhaliflere Ölüm Tehdidi

TOPLANTIDAKİ KONUŞMASI SOSYAL MEDYAYA YANSIYAN MISIR GÖÇMENLİK BAKANI NABİLA MAKRAM, REJİM MUHALİFLERİNİ DOĞRAYARAK ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ 
"MISIRLI KANADALILAR DEMOKRASİ KOALİSYONU" İSİMLİ GRUP, KONUŞMASI SIRASINDA ELİNİ BOYNUNA GÖTÜREREK KESME İŞARETİ YAPAN MAKRAM HAKKINDA ŞİKAYETÇİ OLDU 
Toronto, 24 Temmuz 19 (.): Kanada'da temaslarda bulunan Mısır Göçmenlik Bakanı Nabila Makram, Sisi rejimini eleştirenleri doğrayarak öldürmekle tehdit etti. 
Makram'ın Toronto kentinde katıldığı toplantıda yaptığı konuşma sosyal medyaya yansıdı.
Katılımcılardan biri tarafından kaydedilen videoda, Makram'ın şu sözleri yer alıyor:
"Bizim sadece bir ülkemiz var, o da Mısır. Mısır, bizi bir araya getiren ve yakınlaştıran şeydir. O, nereye gidersek gidelim kalplerimizde kalacak. Bununla ilgili olumsuz bir söze dayanamayız. Mısır'a karşı konuşan herkes doğranacak."
Makram'ın elini boynuna götürerek kesme işareti yapması üzerine salondakilerden bazıları kısa süreli şaşkınlık yaşadı, bazı katılımcılar ise bakanı alkışladı.

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ŞİKAYET BAŞVURUSU YAPTILAR 
Mısır Göçmenlik Bakanı Nabila Makram'ın tehdit içerikli konuşmasının yer aldığı videoyu internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına yükleyen "Mısırlı Kanadalılar Demokrasi Koalisyonu" (ECDD) isimli grup, bakan hakkında şikayetçi oldu.
ECCD Başkanı Ahmed Abdelkader, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısırlı Bakan Makram'ın Kanada topraklarında Kanada vatandaşlarını tehdit etmesinin skandal olduğunu söyledi.
Makram'ın Toronto'da Mısır'daki rejimi eleştirenleri dilimlemek ve doğramakla tehdit ettiğini belirten Abdelkader, şunları kaydetti: 
"Yurt dışındaki Mısırlıları bu şekilde tehdit eden rejimin ülke içindeki Mısırlılara neler yaptığını hayal etmeliyiz. Kanadalı Mısırlılar olarak, Mısır rejiminin insan hakları ihlallerini, diğer politika ve uygulamalarını açıkça eleştirdiğimiz için kendimizi tehdit altında hissediyoruz. Artık Kanadalı Mısırlılar, kendilerini güvende hissetmeyecekler. İnsan haklarının sistematik olarak ihlal edildiğini bildiğimiz bir rejimin bakanı, Kanada'ya gelip Kanadalıları Kanada topraklarında tehdit ediyor.
Biz Kanada vatandaşı Mısırlılar olarak kendisini ve Mısır rejimini polise raporlarımızla şikayet ettik. Kanada makamları, Suudi rejiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya yaptıklarını hesaba katarak, Mısırlı Bakan Makram'ın hükümet tehdidini ve tehditte kullandığı kesme hareketini ciddiye almak zorundadır."
(AA/TUĞ/GÜL)
 

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