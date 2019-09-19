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Kanada Başbakanı Trudeau Esmer Makyajlı Fotoğrafı Nedeniyle Özür Diledi "

Toronto, 19 Eylül 19 : Kanada Başbakanı Justin Trudeau kritik seçimlere bir ay kaldığı sırada yüzünü makyajla esmerleştirdiği bir fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

Kanada Başbakanı Trudeau Esmer Makyajlı Fotoğrafı Nedeniyle Özür Diledi "

Toronto, 19 Eylül 19 : Kanada Başbakanı Justin Trudeau kritik seçimlere bir ay kaldığı sırada yüzünü makyajla esmerleştirdiği bir fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:01
Kanada Başbakanı Trudeau Esmer Makyajlı Fotoğrafı Nedeniyle Özür Diledi

Toronto, 19 Eylül 19 : Kanada Başbakanı Justin Trudeau kritik seçimlere bir ay kaldığı sırada yüzünü makyajla esmerleştirdiği bir fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından özür diledi.

2001 yılında "Arap Geceleri" temalı partide giydiği bir Alaaddin kostümünü tamamlamak için başına beyaz bir türban bağladığı ve yüzünü makyajla koyulaştırdığı görülen fotoğraf hakkında Trudeau, savunduğu değerlere tamamen aykırı olan bu durum nedeniyle üzgün olduğunu ve o zaman büyük bir hata ettiğini kabullendiğini vurguladı.

Time dergisi, fotoğrafı Vancouverlı işadamı Michael Adamson'ın verdiğini belirtti. Dergi, Adamson'ın o zamanlar 29 yaşında olan Trudeau'nun çalıştığı West Point Grey Academy topluluğunun bir parçası olduğunu ve fotoğrafın özel okulun yıllığından alındığını açıkladı.

21 Ekim'de yapılacak seçimler öncesi ortaya çıkan fotoğraf hakkında Ipsos kamuoyu araştırma şirketinin tepe yöneticisi Darrel Bicker, "Bu resim başbakanın titizlikle çizmiş olduğu tolerans imajına tamamen zıt bir görüntü veriyor. Bu kendisi için de partisi için de hiç de iyi bir durum değil." sözlerini kullandı.

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Kanada resmi olarak çok kültürlülük politikasını savunuyor ve istatistikler ülkedeki her 5 kişiden birinin Kanada dışında doğduğunu gösteriyor. Trudeau'nun kabinesinde de 3 Hindistan kökenli bakan bulunuyor.

MUHALİFLERİ ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU

Trudeau'nun seçimlerdeki en büyük rakibi olan muhafazakar lider Andrew Scheer fotoğrafın kendisini şoke ettiğini ve hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.

Scheer "Yüzünüze esmerleştiren makyaj yapmak bir toplumla açıktan dalga geçmek ve ırkçılık yapmaktır. Kanadalılar bu akşam ülkeyi yönetmeye layık olmayan birinin ikiyüzlülüğüne şahit olmuştur." ifadelerini kullandı.

İstifa çağrılarını önemsemeyen Trudeau "Kanadalılardan yaptığım şey için beni affetmelerini isteyeceğim... Aptalca bir şeydi. Kendi kendimi hayal kırıklığına uğrattım ve yaptığım şey için kendime çok kızgınım." sözlerini kullandı.

(EURONEWS/FG)

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