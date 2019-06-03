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Kanada Venezuela'daki elçiliğini geçici olarak kapattı

Kanada Venezuela'daki elçiliğini geçici olarak kapattı

03 Haziran 2019 Pazartesi 06:36
Kanada Venezuela'daki elçiliğini geçici olarak kapattı

Kanada, Venezuela’nın başkenti Caracas’taki büyükelçiliğinin geçici olarak kapatıldığını duyurdu.
Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, yaptığı yazılı açıklamada, Venezuela'nın "diktatörlüğün derinliklerine doğru kaydığını" ve Venezuelalıların  "gayrimeşru Maduro rejiminin elinde acı çekmeye devam ettiğini" belirterek "Rejim, yabancı büyükelçiliklerin Venezuela’daki görevlerini yapmalarını ve özellikle de Venezuela’da demokrasinin restorasyonunu savunanların işlerini zorlaştırıyor’’ ifadesini kullandı. 
Bakan Freeland, şunları kaydetti:
“Ne yazık ki bu ayın sonunda Venezuela'daki Kanadalı diplomatlar Maduro rejimi altında diplomatik akreditasyon alma konumunda olmayacak ve vizeleri sona erecek. Bu nedenle Kanada Büyükelçiliğindeki faaliyetlerimizi askıya almaktan ve bunu derhal yürürlüğe koymaktan başka çaremiz kalmadı. Maduro rejimi tarafından Kanada'ya atanan Venezuelalı diplomatların durumunu da değerlendiriyoruz.’’ 

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Freeland, askıya alma kararına rağmen ülkesinin, Lima Grubu ve uluslararası toplumdaki ortaklarıyla Venezuela konusunda çalışmaya devam edeceğini belirterek “Kanada, Venezuela'daki Kanadalılara, Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Kanada Büyükelçiliğinden konsolosluk desteği sağlamaya devam edecek’’ ifadesine yer verdi. 
Kanada, yılbaşından bu yana siyasi kriz içinde bulunan Venezuela’da 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido’yu tanıyarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro karşıtı grupta yer aldığını açıklamıştı. Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland de Maduro karşıtı ülkelerin kurduğu Lima Grubu’nda aktif rol alıyor.

 

Son Güncelleme: 03.06.2019 09:42
Anahtar Kelimeler:
Kanada Elçiliği Venezuela
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