Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103267
ALTIN
223.513
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0977
EURO
6.1210
Ünlü oyuncu KKTC'de dolandırıldı iddiası
ÜNLÜ OYUNCU KKTC'DE DOLANDIRILDI İDDİASI
Polisten sürücülere uyarı
Son Dakika
POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI
Meteoroloji Dairesinden uyarı: Şiddetli sağanak geliyor
METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI
Karavanı yaktılar
KARAVANI YAKTILAR
banner282

Kanada: Sigaranın zararları konusunda tüketicileri uyarmayan tütün şirketlerine rekor ceza

Kanada: Sigaranın zararları konusunda tüketicileri uyarmayan tütün şirketlerine rekor ceza

02 Mart 2019 Cumartesi 21:36
Kanada: Sigaranın zararları konusunda tüketicileri uyarmayan tütün şirketlerine rekor ceza

Kanada'nın Quebec eyaletinde istinaf mahkemesi, tüketicileri sigaranın zararları konusunda uyarmadıkları gerekçesiyle üç tütün şirketine verilen yaklaşık 15,5 milyar Kanada doları (yaklaşık 62,7 milyar TL) cezayı onadı.

1998 yılında mahkemeye başvuran çok sayıda tütün kullanıcısı, firmaların kendilerini sigaranın zararları konusunda uyarmadığını savundu. 2012'de başlayan dava süreci, 2015'te ilk derece mahkemesinin tütün şirketleri aleyhine verdiği kararla sonuçlandı. Ardından itiraz edilen kararı istinaf mahkemesi cuma günü onadı.

Karara göre Imperial Tobacco Canada, Rothmans Benson & Hedges ve JTI-MacDonald şirketlerinin on binlerce başvurucuya tazminat ödemesine hükmedildi. Cezanın faizlerle beraber 17 milyar Kanada dolarını (yaklaşık 68,7 milyar TL) bulabileceği belirtiliyor.

Ceza alan şirketlerin karara itiraz ederek davayı Kanada Yüksek Mahkemesi'ne taşımak için bir ay süresi bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Kanada Sigara Ceza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalyan milletvekillerinden hükümetin Türkiye'nin AB üyeliğine destek raporuna tepki: "İstemiyoruz"
İtalyan milletvekillerinden hükümetin Türkiye'nin AB üyeliğine destek raporuna tepki: "İstemiyoruz"
Karaya 'ilk defa' vurdu, bilim adamları bile şoke oldu
Karaya 'ilk defa' vurdu, bilim adamları bile şoke oldu
Kıbrıs ve Doğu Akdeniz üzerinde hegemonya mücadelesi
Kıbrıs ve Doğu Akdeniz üzerinde hegemonya mücadelesi
Yeryüzünde 26 bini aşkın canlı türünün soyu tükenme tehdidi altında
Yeryüzünde 26 bini aşkın canlı türünün soyu tükenme tehdidi altında
Hindistan'ın Cammu Keşmir Konusundaki Kararlarına Eleştiriler Yöneltildi
Hindistan'ın Cammu Keşmir Konusundaki Kararlarına Eleştiriler Yöneltildi
Pakistan-hindistan Arasında Tren Seferleri Yeniden Başlıyor
Pakistan-hindistan Arasında Tren Seferleri Yeniden Başlıyor
Avramopoulos:
Avramopoulos: "ab, Türkiye'ye Anlayış Göstermeli"
Yunanistan Savunma Bakanı'ndan Türkiye Açıklaması
Yunanistan Savunma Bakanı'ndan Türkiye Açıklaması
Depremlerin Yoğunluk Merkezi
Depremlerin Yoğunluk Merkezi "pasifik Ateş Çemberi"
Tel Rıfat'taki Ypg/pkk'lı Teröristler, 6 Öso Mensubunu Öldürdü
Tel Rıfat'taki Ypg/pkk'lı Teröristler, 6 Öso Mensubunu Öldürdü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim