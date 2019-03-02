Kanada: Sigaranın zararları konusunda tüketicileri uyarmayan tütün şirketlerine rekor ceza

Kanada'nın Quebec eyaletinde istinaf mahkemesi, tüketicileri sigaranın zararları konusunda uyarmadıkları gerekçesiyle üç tütün şirketine verilen yaklaşık 15,5 milyar Kanada doları (yaklaşık 62,7 milyar TL) cezayı onadı.

1998 yılında mahkemeye başvuran çok sayıda tütün kullanıcısı, firmaların kendilerini sigaranın zararları konusunda uyarmadığını savundu. 2012'de başlayan dava süreci, 2015'te ilk derece mahkemesinin tütün şirketleri aleyhine verdiği kararla sonuçlandı. Ardından itiraz edilen kararı istinaf mahkemesi cuma günü onadı.

Karara göre Imperial Tobacco Canada, Rothmans Benson & Hedges ve JTI-MacDonald şirketlerinin on binlerce başvurucuya tazminat ödemesine hükmedildi. Cezanın faizlerle beraber 17 milyar Kanada dolarını (yaklaşık 68,7 milyar TL) bulabileceği belirtiliyor.

Ceza alan şirketlerin karara itiraz ederek davayı Kanada Yüksek Mahkemesi'ne taşımak için bir ay süresi bulunuyor.