Kanada: Şiddetli rüzgarlar buzdan duvar ördü

Kanada'da şiddetli rüzgarlar, Fort Erie'de bir yol kenarında buzdan duvar ördü.
Hızı saatte 120 kilometreyi aşan rüzgarların yerinden oynattığı buz kütleleri yol kenarlarına set çekti. Bazı yollar güvenlik nedeniyle kapatılırken yetkililer sürücülere dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Amerika Birleşik Devletleri de aşırı kar yağışından nasibini aldı. Iowa eyaletinde karla kaplanan otoyollar, deyim yerindeyse görünmez oldu..Meteoroloji uzmanları, 'evde kal, güvende kal' diyerek halka dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.