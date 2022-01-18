banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
BM'den Kıbrıs'ta taraflara çağrı
BM'den liderlere çağrı
Gazete manşetleri 18 Ocak 2022 Salı
Gazete manşetleri
Söz çok kaynak yok!
Söz çok kaynak yok!
Tonga’daki volkan patlamasının itici dalgası Kıbrıs’a ulaştı
Volkanın dalgası ülkemizde!
işte uzaydan Kıbrıs!
işte uzaydan Kıbrıs!
banner405

Kanada, Pfizer'ın kovid-19 hapının kullanımını onayladı

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Pfizer tarafından koronavirüs (Kovid-19) hastaları için üretilen hapın kullanımına onay verdi.

18 Ocak 2022 Salı 08:45
Kanada, Pfizer'ın kovid-19 hapının kullanımını onayladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Paxlovid" isimli ilacın, ülkede Kovid-19'a karşı kullanım onayı alan ilk oral ve reçeteli ilaç olduğu belirtildi.

Açıklamada, ilacın, hafif ile orta derece Kovid-19 vakalarını tedavi etmek için 18 yaş ve üstü yetişkinlere, doğrulanmış bir pozitif testi varsa hastalanma riski yüksekse verilebileceği ifade edildi.

HASTANEYE YATIŞ VE ÖLÜM ORANLARINI AZALTTIĞI AÇIKLANMIŞTI

Pfizer, 16 Kasım'da Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda ve sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresine başvurmuştu.

ABD’li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.

Kovid-19'a karşı ağızdan alınan ilk tedavi yöntemi olan "Paxlovid" isimli ilaca aralarında ABD ve İngiltere’nin de bulunduğu bazı ülkeler kullanım onayı vermişti.

banner341
Antivirallere yönelik küresel ilginin artmasıyla Pfizer, yıl sonuna kadar 120 milyon tedavi kürünü dağıtmayı vadediyor.

MERCK’İN ÜRETTİĞİ İLACIN İNCELEMESİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck’in, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilaç için Kanada Federal Sağlık Bakanlığına yaptığı acil kullanım onayı başvurusunun incelemesi de devam ediyor.

Merck, "Molnupiravir" adlı Kovid-19 ilacı için geçen ağustos ayında onay başvurusunda bulunmuştu.

İngiltere, Merck’in ürettiği Molnupiravir isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.

Merck, Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.


 

banner360
Son Güncelleme: 18.01.2022 10:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'da bir gazeteci daha öldürüldü
Meksika'da bir gazeteci daha öldürüldü
Borrell: "Rusya, AB ile ABD'yi ayırmaya çalışıyor"
Borrell: "Rusya, AB ile ABD'yi ayırmaya çalışıyor"
BM: Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişi şiddetli kuraklıkla karşı karşıya
BM: Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişi şiddetli kuraklıkla karşı karşıya
Paris'te maske kullanmak yeniden zorunlu hale geldi
Paris'te maske kullanmak yeniden zorunlu hale geldi
Pakistan: “Çin menşeli bitkisel ilacın kovid-19 tedavisi için denemeleri başarılı”
Pakistan: “Çin menşeli bitkisel ilacın kovid-19 tedavisi için denemeleri başarılı”
Suudi Arabistan'da kayıp "çöl otoyolları" keşfedildi
Suudi Arabistan'da kayıp "çöl otoyolları" keşfedildi
İngiltere, Ukrayna'ya savunma silahları verecek
İngiltere, Ukrayna'ya savunma silahları verecek
CNN, dünyanın en iyi çorbalarını sıraladığı listede "yayla çorbası"na da yer verdi
CNN, dünyanın en iyi çorbalarını sıraladığı listede "yayla çorbası"na da yer verdi
BM: “Ekonomik toparlanma için harcanan 10 dolardan 8'i gelişmiş ülkelere gidiyor”
BM: “Ekonomik toparlanma için harcanan 10 dolardan 8'i gelişmiş ülkelere gidiyor”
Bourla: Omicron bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir
Bourla: Omicron bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim