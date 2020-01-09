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Kanada, İran'da düşen uçakla ilgili yanıtlar bekliyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna Havayollarına ait uçağın dün İran'ın başkenti Tahran'da düşmesinin ardından olayı aydınlatacak yanıtlar beklediklerini söyledi.

Kanada, İran'da düşen uçakla ilgili yanıtlar bekliyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna Havayollarına ait uçağın dün İran'ın başkenti Tahran'da düşmesinin ardından olayı aydınlatacak yanıtlar beklediklerini söyledi.

09 Ocak 2020 Perşembe 09:00
Kanada, İran'da düşen uçakla ilgili yanıtlar bekliyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Toronto'da yaptığı açıklamada, düşen uçakta aktarmalı olarak Kanada'ya gelecek 138 yolcunun bulunduğunu, bunlar arasında çok sayıda uluslararası öğrenci ve yeni evlilerin yer aldığını belirterek hükümetinin İran'ın liderliğindeki soruşturmaya dahil olmak için çaba harcadığını kaydetti.

Justin Trudeau, "Kanadalıların soruları var ve bu sorular yanıtlanmayı hak ediyor." derken, uçağın düşürülme ihtimaline ilişkin "Bu konuda tahminde bulunmak için çok erken." ifadesini kullandı.

Kanada Ulaştırma Bakanı Marc Garneau uçakla kalkıştan hemen sonra irtibatın kesildiğini ve ne yaşandığının öğrenilmesi için kara kutu bilgisine ihtiyaç duyulduğunu bildirirken, Kanada Dışişleri Bakanı  François-Philippe Champagne, uçakta en az 63 Kanadalının öldüğünü ancak çifte vatandaşlarla ilgili yeni bilgiler geldikçe bu sayının değişebileceğini dile getirdi.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı dün İran'ın, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasından saatler sonra havalanmasının ardından düşmüş, uçaktaki 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, uçağın düşme nedeninin kara kutuların analizinden sonra açığa çıkacağını belirterek kara kutuların, Kaza Yönetim Komitesi tarafından İran'da inceleneceğini, Ukraynalıların da komite toplantılarına iştirak edebileceğini bildirmişti.

Son Güncelleme: 09.01.2020 12:26
Anahtar Kelimeler:
Iranda Düşen Ukrayna Uçağı
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