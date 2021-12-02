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Kanada, geyiklerde koronavirüs tespit etti

Kanada'da vahşi yaşamda ilk kez COVID-19'a neden olan virüs bulundu.

02 Aralık 2021 Perşembe 10:02
Kanada, geyiklerde koronavirüs tespit etti

Çevre ve İklim Değişikliği Kanada dün yaptığı açıklamada, SARS-CoV-2'nin Quebec'teki Eastern Townships bölgesinde 6 ve 8 Kasım tarihleri ​​arasında numuneler alındıktan sonra üç beyaz kuyruklu geyikte bulunduğunu söyledi.

Şimdiye kadar Quebec'te analiz edilen 156 örnekten virüsün tespit edildiği tek örnek bunlar.

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Quebec, analiz için numune toplayan ve gönderen ilk eyalet olsa da, virüsün yayılmasını izlemek amacıyla Kanada genelinde çalışmalar devam ediyor.

Çevre ve İklim Değişikliği Kanada ile yaban hayatı sağlığı uzmanı Catherine Soos, departmanın Kanada'daki geyiklerden 2 bin 700'e kadar örnek almayı beklediğini söyledi.

Soos, örneklerin alındığı geyiklerin sağlıklı göründüğünü ve hastalık belirtisi göstermediğini söyledi.

Geyik, bazı insanların virüsü taşıması ve asemptomatik kalması gibi, virüsü semptom göstermeden taşıyabilir. 

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