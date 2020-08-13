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Kanada'daki evsizlerin sayısı arttı

Kanada'da nüfusun yaklaşık yüzde 5'ini oluşturan evsizlerin sayısı, koronavirüs salgınıyla birlikte arttı.

13 Ağustos 2020 Perşembe 09:50
Kanada'daki evsizlerin sayısı arttı
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Kısa adı CAEH (Canadian Alliance to End Homelessness) olan Kanada Evsizliği Sona Erdirme İttifakı isimli kuruluş tarafından Nanos araştırma şirketine yaptırılan kamuoyu araştırmasında, ülke genelinde toplam 235 bin civarında olduğu sanılan evsizlerin sayısının, aslında daha fazla olduğu açıklandı.

COVID-19 salgınıyla birlikte baş gösteren ve halen devam eden ekonomik zorlukların, birçok insanı kirasını ödeyemez duruma soktuğu kaydedilen araştırmada, Kanada’da sokaklarda yaşayan evsiz sayısının, nüfusun yaklaşık yüzde 5’i olduğu ve bunun da 1,6 milyon kişiden az olmadığı vurgulandı.

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"Endişe verici bir istatistik"

Araştırma sonuçlarını değerlendiren CAEH CEO’su Tim Richter, "Evsizliğin ne kadar yaygın olduğunu ve kaç Kanadalının hayatına dokunduğunu görmek ilginç" dedi.

Ankete katılan kiracıların yüzde 25'inin gelecek ayın kirasını ödemekten endişe duyduğunu söyleyen Richter, "Bu, Kanada'daki konut krizinin aciliyetine ve COVID-19 salgınının etkisine işaret eden oldukça endişe verici bir istatistik. Salgının ekonomik etkisi, düşük gelirli veya güvencesiz işlerde çalışan alt gelir grubu Kanadalıları orantısız bir şekilde etkilemeye devam ediyor" sözlerini kullandı.

Richter, yaşanan belirsizliğin evsiz insan sayısını artırabileceğinden endişelendiklerini anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kanada Evsizler
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