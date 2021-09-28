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Kanada'da maden kazası!

Kanada’nın Ontario eyaletindeki bir madende meydana gelen kaza sonucu 39 kişinin mahsur kaldığı duyuruldu.

28 Eylül 2021 Salı 08:55
Kanada'da maden kazası!

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Vale adlı şirkete ait madende pazar günü yerel saatle 11.30’da kaza meydana geldi. Şirketten, yer altında mahsur kalan 39 işçiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.

Şirket, yerin 1258 metre altında bulunan maden kuyusunda meydana gelen kaza sonucunda işçileri taşıyan sistemin kapanması nedeniyle 39 kişinin yer altında kaldığını, kimsenin yaralı olmadığını ve işçilere gıda ve ilaç ulaştırılabildiğini bildirdi.

Ontario’nun Sudburry bölgesinde 2014 yılında faaliyete geçen madende toplam 200 işçinin çalıştığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
KanadaMaden KazasıOntario
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