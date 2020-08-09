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Kanada'da Lübnan için "dolara dolar" kampanyası

Kanada Federal Hükümeti, Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlama sebebiyle düzenlenecek yardım kampanyalarında, "1 dolara 1 dolar" katkıda bulunacağını açıkladı.

09 Ağustos 2020 Pazar 10:20
Kanada'da Lübnan için "dolara dolar" kampanyası
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Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould, Kanadalılar tarafından 4 Ağustos - 24 Ağustos arasında 12 farklı insani yardım kuruluşuna Kanadalılar tarafından yapılacak her 1 dolara 1 dolar da federal bütçeden ekleyerek katkıda bulunacağını duyurdu.

Gould, "Bu felaketin ardından, olabildiğince çok hayatı kurtarmak ve acıyı azaltmak için olabildiğince hızlı hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

Kanada, tüm yardımları güvendiği insani yardım kuruluşlarına verecek

Bakan Karina Gould, Kanada’nın Lübnan’a yollayacağı tüm yardım paralarının, Lübnan Hükümeti yerine, "güvenilir" insani yardım kuruluşlarına aktarılacağını söyledi.

Gould, devletin her dolara 1 dolar ekleyeceği halktan toplanacak yardım paraları ile bütçeden yapılacak yardımların, ekonomik kriz ve yolsuzluk suçlamalarıyla boğuşan Lübnan hükümetine gönderilmeyeceğini açıkladı.

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Bakan Gould’un açıklamasına göre, 4-24 Ağustos 2020 arasında, sadece Action Against Hunger, Canadian Foodgrains Bank, Canadian Lutheran World Relief, CARE Canada, Doctors of the World, Humanity & Inclusion, Islamic Relief Canada, Oxfam Canada, Oxfam Quebec, Plan International Canada, Save the Children Canada ve World Vision Canada isimli organizasyonlar tarafından düzenlenecek kampanyalarına "her dolara 1 dolar" desteği verilecek.

Kanada’nın Beyrut Büyükelçiliği 10 Ağustos'ta yeniden açılacak

Toplanan yardımlar daha sonra başta Lübnan Kızılhaçı olmak üzere Kanada Hükümetinin onay verdiği yardım kuruluşlarına aktarılacak. Kanada, Beyrut’taki patlamadan hemen sonra Lübnan Kızılhaç Örgütüne 1.5 milyon dolarlık nakdi yardım yollamıştı.

Öte yandan patlama sonrası kapatılan Kanada’nın Beyrut Büyükelçiliğinin de 10 Ağustos Pazartesi günü yeniden açılacağı aktarıldı.

Lübnan’ın başkenti Beyrut’un liman bölgesinde geçtiğimiz Salı günü meydana gelen patlamada 150’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmış ve 300 binin üzerinde insan evsiz kalmıştı.

Ekonomik sıkıntı içinde olan Lübnan’a, başta Türkiye olmak üzere dünyadan yardımlar gitmeye devam ediyor.

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KanadLübnanDolara Dolar Kampanyası
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