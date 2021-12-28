banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclisten ‘toplanma’ denemesi, ülkede birçok grev
Herkesin derdi ayrı!
670 Milyon TL geldi Sucuoğlu rahatladı!
670 Milyon TL geldi Sucuoğlu...
Meclis nisaba takıldı
Meclis nisaba takıldı
Başarı bunun neresinde?
Başarı bunun neresinde?
banner405
Flaş Haber
Güney'de rekor vaka sayısı
Kapat

Kanada'da hava sıcaklığı sıfırın altında 51 dereceye düştü

Yaz mevsiminde kavurucu sıcaklıklar ile mücadele eden Kanada'da kış mevsiminde de dondurucu soğuk hava hakim oldu.Termometreler sıfırın altında 51 dereceyi gösterdi.

28 Aralık 2021 Salı 07:59
Kanada'da hava sıcaklığı sıfırın altında 51 dereceye düştü

Kanada donuyor. Özellikle ülkenin batısı soğuk ve yağışlı havaya teslim oldu. Dondurucu soğuk birçok yerde etkili oldu.

Cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Sürücülerden araç kullanırken buzlu yollara karşı dikkatli olmaları istendi. Görüş mesafesi de sis nedeniyle bazı bölgelerde düştü.

Ülkede 8 yılın en düşük sıcaklığı kaydedildi, termometreler sıfırın altında 51 dereceyi gösterdi.

banner341

'Hipotermi riski' uyarısı

Birçok bölge için "aşırı soğuğa dikkat edin" ikazları yapıldı. Hipotermi gibi sağlık problemlerine karşı tedbirli olunması istendi.

Ülkede yaz mevsiminde ise kavurucu sıcaklar etkili olmuştu.Rekor sıcak hava dalgası nedeniyle 5 günde 486 kişi hayatını kaybetmişti. Hava sıcaklığı 50 dereceyi bulmuştu.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021'de aşırı hava olayları felakatlere yol açtı
2021'de aşırı hava olayları felakatlere yol açtı
Çin, Elon Musk'ı BM Uzay Ajansı'na şikayet etti
Çin, Elon Musk'ı BM Uzay Ajansı'na şikayet etti
Brezilya'da barajlar yıkıldı, şehirler sular altında kaldı
Brezilya'da barajlar yıkıldı, şehirler sular altında kaldı
Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısı: 3 ölü
Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırısı: 3 ölü
Fransa’da COVID-19 önlemleri artırıldı
Fransa’da COVID-19 önlemleri artırıldı
İngiliz futbolunda ırkçılığa ağır cezalar geliyor
İngiliz futbolunda ırkçılığa ağır cezalar geliyor
İsrail'de kuş gribi salgını
İsrail'de kuş gribi salgını
Kraliçe Elizabeth'e ölüm tehdidi
Kraliçe Elizabeth'e ölüm tehdidi
Brent petrolün varil fiyatı 75,73 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 75,73 dolar
California'da köpek balığı saldırısı
California'da köpek balığı saldırısı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim