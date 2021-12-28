Kanada'da hava sıcaklığı sıfırın altında 51 dereceye düştü

Kanada donuyor. Özellikle ülkenin batısı soğuk ve yağışlı havaya teslim oldu. Dondurucu soğuk birçok yerde etkili oldu.

Cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Sürücülerden araç kullanırken buzlu yollara karşı dikkatli olmaları istendi. Görüş mesafesi de sis nedeniyle bazı bölgelerde düştü.

Ülkede 8 yılın en düşük sıcaklığı kaydedildi, termometreler sıfırın altında 51 dereceyi gösterdi.

'Hipotermi riski' uyarısı

Birçok bölge için "aşırı soğuğa dikkat edin" ikazları yapıldı. Hipotermi gibi sağlık problemlerine karşı tedbirli olunması istendi.

Ülkede yaz mevsiminde ise kavurucu sıcaklar etkili olmuştu.Rekor sıcak hava dalgası nedeniyle 5 günde 486 kişi hayatını kaybetmişti. Hava sıcaklığı 50 dereceyi bulmuştu.