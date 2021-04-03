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Kanada'da grafen içeren maskeler yasaklandı

Kanada’da yetkililer, grafen içeren maskelerin satışını durdurdu.

03 Nisan 2021 Cumartesi 14:00
Kanada'da grafen içeren maskeler yasaklandı
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Hindustan Times’ın haberine göre, ulusal sağlık politikalarının yürütüldüğü Kanada Sağlık Dairesi tarafından dün yapılan açıklamada grafen içeren maskelerin, oluşturabileceği sağlık riskleri nedeniyle dağıtımının, üretiminin ve ithalatının durdurulması istendi.
Grafen içeren maskeler üzerinde araştırma yürüten yetkililer ilk değerlendirmelere göre solunan grafen parçacıklarının akciğer toksisitesine neden olabileceğini belirledi.

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Piyasaya sürülen grafenli maskelerin “antiviral” ve “antibakteriyel” özelliklere sahip olduğu iddia ediliyor.
Nanoteknoloji ile üretilen maskelerin Kanada ve Hindistan’da yaygın olarak kullanıldığı biliniyor.
 

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Son Güncelleme: 03.04.2021 15:16
Anahtar Kelimeler:
MaskeCovid19Kanada
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