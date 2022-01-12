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Kanada'da aşısız kişilere yeni sağlık vergisi geliyor

Kanada'nın Quebec eyaleti, COVID-19 enfeksiyonlarının artması nedeniyle sağlık sistemine katkı için aşı olmayan kişilerden sağlık vergisi alacak.

12 Ocak 2022 Çarşamba 09:40
Kanada'da aşısız kişilere yeni sağlık vergisi geliyor

Kanada'nın Quebec eyaleti, COVID-19'a karşı aşı olmayı reddeden kişilerin bazı hizmetlere erişimini sınırlamanın ardından bir adım daha attı.

Aşısız kişiler için yeni bir sağlık vergisi getirildi.

Eyalet Başkanı Francois Legault, yeni mali cezayı yürürlüğe koyma sözü verdi ve önümüzdeki haftalarda ilk aşı dozunu almayı reddedenlerin sağlık sistemi üzerindeki etkilerinin bedelini ödemeye başlamak zorunda kalacaklarını söyledi.

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Gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda , bazı fedakarlıklar yapan nüfusun yüzde 90'ı için bir adalet sorunu var. Bence onlara bu tür bir önlem borçluyuz" dedi.

Hükümetin benzeri görülmemiş vergi nedeniyle karşılaşacağı yasal ve etik zorluklar sorulduğunda, Başkan hareketin "büyük bir anlaşma" olduğunu kabul etti.

"Diğer ülke veya diğer devletlerde neler olduğuna bakacak olursak, herkes bir çözüm bulmaya çalışıyor. Bu bir eşitlik meselesi çünkü şu anda bu insanlar sağlık bakım ağımıza çok önemli bir yük bindiriyorlar ve bence nüfusun çoğunluğunun bunun bir sonucu olmasını istemesi normal.”

Legault yeni vergi miktarını açıklamadı. Quebec'in eyaletin aşı pasaportu gerekliliklerinin uygulamasını genişletmeye devam edeceğini söyledi.

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