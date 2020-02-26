banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113658
ALTIN
327.034
DOLAR
6.1555
STERLİN
7.9782
EURO
6.7064
Erhan Arıklı
Erhan Arıklı
Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz
Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz
Kıbrıs Nasıl Kokmalı?
Kıbrıs Nasıl Kokmalı?
“Defalarca dayak yedim ama...”
“Defalarca dayak yedim ama...”
Flaş Haber
5 yıl hapse mahkûm edildi
Kapat

Kanada'da 3,2 milyon kişi yoksul

Kanada’da aralarında 560 bin çocuğun da bulunduğu 3 milyon 260 bin kişinin yoksulluk içinde yaşadığı açıklandı.

Kanada'da 3,2 milyon kişi yoksul

Kanada’da aralarında 560 bin çocuğun da bulunduğu 3 milyon 260 bin kişinin yoksulluk içinde yaşadığı açıklandı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 07:36
Kanada'da 3,2 milyon kişi yoksul
banner337

Kanada İstatistik Kurumunca yapılan araştırmada, ülkedeki ulusal yoksulluk oranının 2018 yılında bir önceki yıla göre azalarak yüzde 9,5'ten yüzde 8,7'ye gerilediği belirtildi. Kaydedilen azalmaya rağmen 2018 itibariyle ülke genelinde toplam 3 milyon 260 bin kişinin yoksulluk içinde yaşadığı ortaya çıktı.
Araştırmada, yoksulluk sınırının dört kişilik ortalama bir aile için yıllık 61 bin 400 Kanada doları (283,7 bin TL) olduğu da vurgulandı. 

AİLENİN DAĞILMASI ÇOCUKLARI SAVUNMASIZ BIRAKIYOR
Araştırmada, 560 bini aşkın çocuğun yaşadığı yoksulluk sorununa işaret edilerek, "anne veya babasından birisiyle yaşamak zorunda kalan çocukların yoksulluğa karşı daha savunmasız kaldığı" sonucuna varıldı.
Anne ve babası ile birlikte bir aile ortamında yaşayan çocuklarda belirlenen yoksulluk oranının yüzde 5,8 olduğu aktarılan araştırmada, söz konusu oranın ayrılmış aile çocuklarında yüzde 26,2'ye ulaştığı belirlendi. 

YOKSUL ÇOCUKLARA KAHVALTI VERİLİYOR 

banner317
Öte yandan, ülke genelinde sosyal bir sorun olarak varlığını hissettiren yoksulluk sorunu nedeniyle birçok ilkokulda okula aç gelen çocuklar için kahvaltı ve meyve servisi yapılıyor. Okulların yoğun olduğu bölgelerdeki kilise, yardım kuruluşu ve ailelerin katkılarıyla verilen hizmete, devlet kurumları da farklı programlarla destek sağlıyor. 
Yoksulluk içinde yaşayan ailelere, eyalet veya federal hükümet bütçesinden mali yardımda bulunulurken, Kanada genelinde yaygın olarak faaliyet gösteren ve Gıda Bankası denilen organizasyonlar da geliri olmayan veya düşük gelirlilere ücretsiz yiyecek, giyecek ve temizlik malzemesi yardımında bulunuyor.

 

banner335
Son Güncelleme: 26.02.2020 11:05
Anahtar Kelimeler:
Kanada Yoksulluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ruhani:
Ruhani: "koronavirüs Nedeniyle Hiçbir Şehir Veya Bölge İçin Karantina Kararı Gündemde Değil"
Koronavirüs nedeniyle Tahran'daki üniversitelerde eğitim elektronik ortama taşındı
Koronavirüs nedeniyle Tahran'daki üniversitelerde eğitim elektronik ortama taşındı
Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 81 bini aştı
Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 81 bini aştı
Çin, İran'a Koronavirüs tespiti için 5 bin kit gönderdi
Çin, İran'a Koronavirüs tespiti için 5 bin kit gönderdi
İran'da sel felaketi can aldı
İran'da sel felaketi can aldı
İsviçre'de ilk kez Kovid-19 vakası
İsviçre'de ilk kez Kovid-19 vakası
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 11'e çıktı
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 11'e çıktı
Endonezya turizmi, Kovid-19 nedeniyle 500 milyon dolar zarara uğradı
Endonezya turizmi, Kovid-19 nedeniyle 500 milyon dolar zarara uğradı
Kuveyt'te tespit edilen yeni tip koronavirüs vakası 9'a yükseldi
Kuveyt'te tespit edilen yeni tip koronavirüs vakası 9'a yükseldi
Çin, ABD tarım ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamalarını kaldırmaya başladı
Çin, ABD tarım ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamalarını kaldırmaya başladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim