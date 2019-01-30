Kanada Başbakanı Trudeau'dan 2017'de saldırıya uğrayan camiye ziyaret

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 29 Ocak 2017 tarihinde 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya hedef olan Quebec City İslam Kültür Merkezi Camisi’ni ziyaret etti.

Başbakan Trudeau, Quebec City kentindeki Quebec City İslam Kültür Merkezi Camisi’ni ziyaret etti ve burada cemaat ve yöneticilerle görüştü.

Ziyaretine ilişkin yazılı bir açıklama yapan Trudeau, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ve üzüntülerini bildirdi.

Trudeau, açıklamasında, "İki yıl önce bu gece, burada 6 kişi öldü ve 19 kişi de bu terör saldırısında ağır yaralandı. Bu yıl dönümünde, kaybettiklerimize üzülüyor ve hatıralarına saygı göstermek için ülke genelindeki Kanadalılara katılıyorum." ifadelerini kullandı.

Kanadalıların, Müslüman topluluklarıyla dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayan Trudeau, "Bugün tek bir sesle diyoruz ki İslamofobi, nefret ve ayrımcılığın burada ya da hiçbir yerde yeri yok. Korkunun bizi bölmesine asla izin vermeyeceğiz ve her zaman bizi güçlü kılan değerleri savunacağız. Kanada hükümeti adına bugün tüm Kanadalılardan durup kurbanları hatırlamalarını istiyorum. Onlar sonsuza dek kalbimizde ve hatıralarımızda kalacaklar." ifadelerini kullandı.

Kanada'nın Quebec eyaletinin başkenti Quebec City kentindeki Quebec City İslam Kültür Merkezi Camisi’ne, 29 Ocak 2017 tarihinde, otomatik silahlarla giren Alexandre Bissonnette isimli saldırgan, yatsı namazı için toplanan 40 kadar Müslümanın üzerine ateş açmış, saldırıda 6 kişi ölmüş ve 19 kişi de yaralanmıştı.

Olaydan hemen sonra saldırıda kullandığı silahlarla birlikte yakalanan Alexandre Bissonnette, suçunu itiraf etmişti.

Yargılaması devam Alexandre Bissonnette için Savcı Thomas Jacques, ülke tarihinde bir kişi için istenen en uzun hapis cezası olarak kayıtlara geçen toplam 150 yıl kefaletsiz hapis cezası talep etmişti.