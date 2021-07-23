banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
23 Temmuz 2021 Cuma gündemi
23 Temmuz 2021 Cuma gündemi
22 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
22 Temmuz 2021 Perşembe gündemi
21 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
21 Temmuz 2021 Çarşamba gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
20 Temmuz 2021 Salı gündemi
banner376

Kanada Başbakanı: Kanada'da İslamofobiye yer yok

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinde İslamofobiye yer olmadığını söyledi. Trudeau, "Ancak bu nefret bir günde ortadan kaldırılabilecek bir şey de değil" dedi.

23 Temmuz 2021 Cuma 09:54
Kanada Başbakanı: Kanada'da İslamofobiye yer yok

İslamofobi Ulusal Zirvesi, Trudeau hükümetindeki birçok bakan ile resmi kurumların yöneticileri, Müslümanlara ait sivil toplum kuruluşlarının ileri gelenleri ve toplumun değişik kesimlerinden katılımcılarla çevrim içi olarak gerçekleşti.

Başbakan Trudeau, burada yaptığı konuşmada, "Çok net olalım, Kanada'da İslamofobiye yer yok. Ancak bu nefret bir günde ortadan kaldırılabilecek bir şey de değil" dedi.

"Güvende ve saygı duyulduğu bir Kanada inşa etmeye devam edeceğiz"

banner341
İslamofobi Ulusal Zirvesi'nde Müslüman topluluk liderleri ve örgütleriyle görüştüklerini ve daha fazla ilerleme kaydettiklerini ifade eden Trudeau, şöyle devam etti:

"Müslüman Kanadalıları korumak için harekete geçmeye devam edebileceğimiz somut yollar belirledik ve bu nefreti ne zaman ve nerede ortaya çıkarsa çıksın ortadan kaldırma taahhüdümüzü yeniden teyit ettik. Hükümet olarak camileri ve toplum merkezlerini korumak için yatırım yapıyoruz. Çevrim içi fanatizmi ve radikalizmi yıkıyor ve aşırı sağ nefret gruplarını yasaklıyoruz. Ülke çapında Müslüman Kanadalılarla birlikte herkesin hoş karşılandığı, güvende ve saygı duyulduğu bir Kanada inşa etmeye devam edeceğiz."

Müslüman hayır kurumlarını denetimleri ile bunaltan Kanada Gelir İdaresi ile Kanada Gizli Servisi gibi kurumlara da çağrıda bulunan Trudeau, "Kanada Gelir Dairesi'nden güvenlik kurumlarına kadar devlet kurumları insanları desteklemeli, onları hedef almamalı" diye konuştu.

Başta Müslümanlar olmak üzere her grup ve inançtan insanın, sokakta, alışveriş merkezlerinde ve halka açık her alanda güven içinde ve özgürce yürüyebilmeleri gerektiğini hatırlatan Kanada Başbakanı Trudeau, bunun için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini ifade etti.

Trudeau, Kanadalıların görmek istedikleri bir ülke için mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

İslamofobi Ulusal Zirvesi'nin toplanması fikrini ilk olarak açıklayan ve gerçekleşmesi için yoğun çaba harcayan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi'nin (NCCM) zirveye dair gelecek günlerde kapsamlı bir değerlendirme yapması bekleniyor.

banner360
Anahtar Kelimeler:
KanadaIslamofobi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden covid-19'a yakalananların sayısı 106'ya çıktı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden covid-19'a yakalananların sayısı 106'ya çıktı
Twitter yılın 2. çeyreğinde beklenenden fazla gelir elde etti
Twitter yılın 2. çeyreğinde beklenenden fazla gelir elde etti
Belçika'daki sellerde can kaybı artıyor
Belçika'daki sellerde can kaybı artıyor
Avustralya'da 12-15 yaş için BioNTech aşısına onay verildi
Avustralya'da 12-15 yaş için BioNTech aşısına onay verildi
Japonya "antikor kokteyli"nin ülke içi kullanımını onayladı
Japonya "antikor kokteyli"nin ülke içi kullanımını onayladı
Toyota Tayland'daki tesislerinde üretimi durdurdu
Toyota Tayland'daki tesislerinde üretimi durdurdu
Casus yazılım skandalı tüm dünyanın gündeminde
Casus yazılım skandalı tüm dünyanın gündeminde
BM, İsrail'in ihlallerini soruşturacak komisyon için 3 üye atadı
BM, İsrail'in ihlallerini soruşturacak komisyon için 3 üye atadı
İtalya'da olağanüstü hal yıl sonuna kadar uzatıldı
İtalya'da olağanüstü hal yıl sonuna kadar uzatıldı
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 176'ya yükseldi
Almanya'da sel felaketi: Can kaybı 176'ya yükseldi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim