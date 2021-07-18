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Kan şekeri ölçümüne iğnesiz çözüm

Avustralyalı bilim insanları güneş pilleri üzerinde çalışırken kan şekerini acısız ölçen bir test geliştirdi.

18 Temmuz 2021 Pazar 19:09
Kan şekeri ölçümüne iğnesiz çözüm

Diyabet hastalarının en büyük sıkıntısı, kan şekerlerini ölçmek için bir iğne ucuyla kendilerinden kan almak zorunda olmaları. Avustralya'da geliştirilen yeni bir test, bu duruma son veriyor.

Newcastle Üniversitesi'nde geliştirilen yeni test, iğneli testlere artık gerek bırakmıyor; tükürükle kan şekerini ölçebiliyor.

Düşük maliyetli

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Testi geliştiren ekibin başındaki Profesör Paul Dastoor testin çok düşük maliyetle üretilebileceğine dikkat çekti. Dastoor, "Bu test gerçekten de acısız ve düşük maliyetli glukoz ölçüm dönemini başlatıyor. Dahası, diyabetlilerin sıkıntılarını gidermek açısından daha iyi sonuçları beraberinde getirme umutlarını da taşıyor."

Tesadüf eseri bulundu

Diyabet hastalarına ayrı bir konfor getirecek testin bulunması da tamamen bir rastlantı sonucu oldu.

Ekip güneş pilleri üzerinde çalışırken, kan şekerinin tükürükle de ölçülebileceğini fark etti.

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