Kan donduran iddia: Bin 370 kişiden ümit kesildi

Çin'de yüzlerce kişiyi yoğun bakıma sokan 'Corona virüs'ü hızla hasta sayısını arttırırken ortaya atılan iddia tam anlamıyla kan dondurdu. Corona Virüsü olan 1370 kişiden ümit kesildi. İşte 'Corona virüs'le ilgili son durum...



Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

Tüm dünyanın 1 numaralı gündemi haline gelen 'corona virüs'le ilgili haberler gelmeye devam ediyor.

Kısa sürede 132 kişinin hayatını kaybettiği 'corona virüs'le ilgili ortaya atılan son iddia kan dondurdu.

Çin'de yüzlerce kişiyi yoğun bakıma sokan 'Coronavirüs'ü hızla hasta sayısını artarken, yoğun bakım servislerinde bulunan 1370 kişiden ümit kesildiği öğrenildi.

1370 KİŞİDEN ÜMİT KESİLDİ

Wuhan'da hayatını kaybeden 132 kişiden sonra ülkenin Pekin, Şangay ve Guanzo şehirlerinde durumu yoğun bakım servislerinde kritik seviyede 1370 kişinin bulunduğu ve bu kişilerin hayata tutunmasının çok zor olduğu öğrenildi.

YENİ HASTANE GÜNLER İÇİNDE BİTECEK

Öte yandan, bin kişilik Wuhan'daki hastanenin de inşasının birkaç günde bitmesi hedefleniyor. Çin resmi kaynakları iyileşen 124 kişinin hikayelerine ekranlarda yer vererek halkına moral aşılamaya çalışıyor. Ancak büyük şehirlerde sokağa çıkanların sayısı azaldı, bazı bölgelerde gıda eksikliği baş göstermeye başladı.

TÜRKİYE 2.5 MİLYON TURİST BEKLİYORDU

Türk Hava Yolları'nın 5 Şubat'tan itibaren seferlerini yolcu bulunmadığı gerekçesiyle minumum seviyeye indireceği Çin'den Türkiye 2020 yılında 2.5 milyon kişinin, turist olarak ülkemize gelmesi planlanıyordu. Mevcut turist gelişi devam ederken, haftalar itibariyle rezervasyon iptalleri ile bu rakamı 5 de bir seviyesine düşmesi bekleniyor.

AVUSTURALYA'DAN FLAŞ KARAR

Avusturalya 600 vatandaşını Çin'den tahliye etme kararı aldı. Çin'den Avusturalyalıları alacak olan uçaklar, bu kişileri Cristmist adalarında bir müddet karantinada tutup Avusturalya'ya sokacak. Türkiye'den sonra Fransa, İngiltere, Almanya'da kendi vatandaşlarını Çin'den tahliye edecekler.

RUSYA SINIRI KAPATIYOR

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova’da gerçekleştirilen kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs sebebiyle alınacak önlemleri değerlendirdi. Buna göre Rusya, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin’le sınırını kapatma ve Çin vatandaşlarına vize sınırlaması getirme kararı aldı.