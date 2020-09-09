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Kamusen Yarın 1 Günlük Uyarı Grevi Yapacak

Lefkoşa, 9 Eylül 20 : Kamu-Sen yarın vardiya rotasyon ve sağlık hizmetleri dışında kalan devlet dairelerinde 1 günlük uyarı grevi yapacak. 

09 Eylül 2020 Çarşamba 17:32
Kamusen Yarın 1 Günlük Uyarı Grevi Yapacak
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Lefkoşa, 9 Eylül 20 : Kamu-Sen yarın vardiya rotasyon ve sağlık hizmetleri dışında kalan devlet dairelerinde 1 günlük uyarı grevi yapacak. 
Kamu-Sen’den yapılan açıklamada, “Covid 19 vaka sayısının artmasından ve yerel bulaşın yayılmasından dolayı vardiya rotasyon ve sağlık hizmetleri dışında kalan devlet dairelerinde 10 Eylül Perşembe günü 1 günlük uyarı grevine gidilecektir. Evde kal sağlıkla kal” denildi.

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(EMR/YIL)
 

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