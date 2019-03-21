banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103176
ALTIN
230.456
DOLAR
5.4713
STERLİN
7.1763
EURO
6.2179
İlişen 1 gün daha tutuklu kalacak
İLİŞEN 1 GÜN DAHA TUTUKLU...
Gazimağusa’da ölüm
GAZİMAĞUSA’DA ÖLÜM
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Evliya hayata tutunamadı
EVLİYA HAYATA TUTUNAMADI
banner306
Flaş Haber
Evliya hayata tutunamadı
Kapat

Kamerun\'un Anglofon Bölgelerinde 5 Kişi Kaçırıldı

Dakar, 21 Mart 19 (.): Kamerun\'un İngilizce konuşulan (Anglofon) kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinde aralarında eski bir bakanlık sekreterinin de bulunduğu 5 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

Kamerun\'un Anglofon Bölgelerinde 5 Kişi Kaçırıldı

Dakar, 21 Mart 19 (.): Kamerun\'un İngilizce konuşulan (Anglofon) kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinde aralarında eski bir bakanlık sekreterinin de bulunduğu 5 kişinin kaçırıldığı bildirildi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:31
Kamerun\'un Anglofon Bölgelerinde 5 Kişi Kaçırıldı


Dakar, 21 Mart 19 (.): Kamerun'un İngilizce konuşulan (Anglofon) kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinde aralarında eski bir bakanlık sekreterinin de bulunduğu 5 kişinin kaçırıldığı bildirildi.
Yerel basındaki haberlere göre, kuzeybatıdaki Bamenda kentinde yaşayan eski hapishanelerden sorumlu Adalet Bakanlığı Sekreteri Emmanuel Ngafeeson, gece yarısından hemen önce evine girdikten yaklaşık 10 dakika sonra kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.
2004-2011 yıllarında Adalet Bakanlığında hapishanelerden sorumlu sekreter olarak görev yapan Ngafeeson, kendi aracına bindirilerek bilinmeyen bir yere götürüldü.
Diğer yandan güneybatı bölgesindeki Buea Üniversitesinin futbol takımında oynayan 4 futbolcu antrenman sırasında kaçırıldı.
Güneybatı bölgesindeki Buea ve Kumba kentleri arasında seyahat eden bir otobüs ayrılıkçılarca durduruldu. Yaklaşık 80 yolcuyu 7 saat alıkoyan ayrılıkçılar, eşyalarına el koydukları yolcuları serbest bıraktı.
ANGLOFON KRİZİ
Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri atamasının ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı.
Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri bir devlet kurduklarını ilan etmişti. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, geçen ay Nijerya'da yakalanmış ve Kamerun'a iade edilmişti.
Ordu ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda, Ekim 2016'dan bu yana en az 200 güvenlik görevlisi ve 600 sivil yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, şiddet olayları nedeniyle 437 bin Kamerunlu evlerini terk etmek zorunda kaldı.
(AA/TUĞ/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya'da Mafya Karşıtı Gösteri
İtalya'da Mafya Karşıtı Gösteri
Ab Liderler Zirvesinde Gündem Brexit
Ab Liderler Zirvesinde Gündem Brexit
Musul’da Can Kaybı 55’e Yükseldi
Musul’da Can Kaybı 55’e Yükseldi
Musul’da Feribot Battı: 40 Ölü
Musul’da Feribot Battı: 40 Ölü
İngiltere'de Camilere Balyozlu Saldırı
İngiltere'de Camilere Balyozlu Saldırı
Mozambik'te 15 Bin Kişi Kurtarılmayı Bekliyor
Mozambik'te 15 Bin Kişi Kurtarılmayı Bekliyor
Guiado'nun Yardımcısının Gözaltına Alındığı İddiası
Guiado'nun Yardımcısının Gözaltına Alındığı İddiası
Mısır'da Fabrikada Patlama: 10 Ölü
Mısır'da Fabrikada Patlama: 10 Ölü
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Yeni Kapsayıcı Hükümet Kararı
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Yeni Kapsayıcı Hükümet Kararı
Öğrencilerden 3. Uluslar Arası Gazimağusa Sanat Festivali’ne Ziyaret
Öğrencilerden 3. Uluslar Arası Gazimağusa Sanat Festivali’ne Ziyaret

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim