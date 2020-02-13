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Kamerun\'dan Fransa\'ya 50,9 Bin Ton E-atık İadesi

ÜLKEDE SON 4 YILDA 65,9 BİN TON E-ATIK TOPLANDI

Kamerun\'dan Fransa\'ya 50,9 Bin Ton E-atık İadesi

ÜLKEDE SON 4 YILDA 65,9 BİN TON E-ATIK TOPLANDI

13 Şubat 2020 Perşembe 17:55
Kamerun\'dan Fransa\'ya 50,9 Bin Ton E-atık İadesi

ÜLKEDE SON 4 YILDA 65,9 BİN TON E-ATIK TOPLANDI

Dakar, 13 Şubat 20 : Gelişmiş ülkelerin elektronik atıklarını gönderdiği Afrika ülkelerinden Kamerun'da son 4 yılda 65,9 bin elektronik atık toplandığı, bunların 50,9 bin tonunun menşe ülke Fransa'ya iade edildiği bildirildi.

Kamerun Yaşayan Dünya Vakfı'nın (FCTV) raporunda ülkede son yıllarda atık cep telefonu miktarında hızlı bir artış olduğu belirtildi.

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Rapora göre, 2016'da 12,1 ton atık cep telefonu toplanırken bu rakam 2019'da 14,9 bin tona ulaştı. Son 4 yılda 52,9 bin ton atık cep telefonu toplanırken toplam elektronik atık miktarı 65,9 bin ton oldu.

FCTV Çalıştay Direktörü Gilles Azemazi, Kamerun'un bu atıkları geri dönüştürmek için gerekli mali imkanlara sahip olmadığını, bu atıkların 50,9 tonunun menşe ülke Fransa'ya iade edildiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, en fazla elektronik atık gelişmiş ülkelerden kaynaklanırken, bu atıkların birçoğu yasalara aykırı şekilde Afrika ve Asya'daki az gelişmiş ülkelere gönderiliyor.

(AA/ÖZ/HA)

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