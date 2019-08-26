Kamerun\'da Tekne Battı: 3 Ölü, Onlarca Kişi Kayıp

Dakar, 26 Ağustos 19 (.): Kamerun'un güneybatısındaki Bakassi yarımadasında bir teknenin batması sonucu onlarca kişinin kaybolduğu ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, aralarında tüccar, turist ve öğrencilerin bulunduğu yaklaşık 200 yolcuyu Nijerya'dan Kamerun'a taşıyan Austrhiem adlı tekne aşırı yük ve sert rüzgarlar nedeniyle Bakassi açıklarında battı.

Güvenlik kaynakları batan teknedeki 108 kişinin Hızlı Müdahale Taburu (BIR) ekiplerince kurtarıldığını, teknedeki 3 kadının hayatını kaybettiğini ve onlarca kişinin halen kayıp olduğunu aktardı.

Yetkililer, kurtarılan kişilerin hastaneye sevk edildiğini ve 15 kişinin yoğun bakımda olduğunu belirtti.

(AA/HUR/ŞEB)