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Kamerun'da Boko Haram saldırısı: 37 ölü

Kamerun'da Boko Haram saldırısı: 37 ölü

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:54
Kamerun'da Boko Haram saldırısı: 37 ölü

Batı Afrika ülkesi Kamerun'da, Boko Haram terör örgütünün düzenlediği silahlı saldırıda 37 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Çad Gölü yakınındaki Kamerun adası Darak'ta terör örgütü Boko Haram üyelerinin düzenlediği saldırıda 21 asker ile 16 sivil öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

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Saldırının ardından güvenlik güçlerinin operasyonunda 15 örgüt üyesi yakalandı, çok sayıda terörist etkisiz hale getirdi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü BokoHaram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştiriyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

 

Son Güncelleme: 12.06.2019 13:12
Anahtar Kelimeler:
Kamerun Boko Haram
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