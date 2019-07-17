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Kamboçya\'da 83 Konteyner Plastik Atık Ele Geçirildi

BAŞBAKAN SAMDECH TECHO HUN SEN: -

Kamboçya\'da 83 Konteyner Plastik Atık Ele Geçirildi

BAŞBAKAN SAMDECH TECHO HUN SEN: -

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:54
Kamboçya\'da 83 Konteyner Plastik Atık Ele Geçirildi

BAŞBAKAN SAMDECH TECHO HUN SEN: - "KAMBOÇYA BAŞKA ÜLKELERİN ÇÖPLÜĞÜ DEĞİLDİR"
Ankara, 17 Temmuz 19 : Kamboçya'nın güneybatısındaki bir limanda yasa dışı şekilde ithal edilmiş 83 konteyner plastik atık ele geçirildi.
Asya basınındaki haberlere göre, Çevre Bakanlığı Sözcüsü NethPheaktra, Sihanoukville Özerk Limanı'nda yasa dışı şekilde ithal edilmiş 83 konteyner plastik atık bulunduğunu açıkladı.
Gümrük ve Vergi Genel Müdürü KunNhim ile Çevre Bakanı Say Samal'ın konteynerleri incelediğini aktaran Pheaktra, atıkların ithal edildiği ülkelerin tespit edilerek buralara geri gönderileceğini belirtti.
Sözcü NethPheaktra, plastik atıkları Kamboçya'ya getiren şirkete cezai yaptırım uygulanacağını kaydetti.

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"KAMBOÇYA, BAŞKA ÜLKELERİN ÇÖPLÜĞÜ DEĞİLDİR"
Başbakan SamdechTecho Hun Sen, konuya ilişkin açıklamasında, hükümetin Kamboçya'ya geri dönüştürülmek üzere hiçbir atık ithaline izin vermediği söyleyerek "Kamboçya, başka ülkelerin çöplüğü değildir." ifadesini kullandı.
Ülkede 1998'de Sihanoukville'in kenar mahallelerine terk edilmiş 3 bin ton zehirli atık bulunmuştu. 
İngiliz Guardian gazetesinin haziranda yaptığı çalışma, ABD'nin her yıl 1 milyon ton plastik atığını, Asya ve Afrika'da, Kamboçya gibi kendi plastik atıklarını işlemede ve geri dönüştürmede yetersiz ülkelere gönderdiğini ortaya çıkarmıştı.
(AA/AK/ŞEB)
 

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