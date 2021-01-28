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Kamboçya'da yarasaların Kovid-19 ile neredeyse aynı patojeni taşıdıkları belirlendi

28 Ocak 2021 Perşembe 17:45
Kamboçya'da yarasaların Kovid-19 ile neredeyse aynı patojeni taşıdıkları belirlendi
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ARAŞTIRMACILAR, KEŞFİN HASTALIĞIN NEREDE BAŞLADIĞINI BULMAK VE DAHA FAZLA YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLABİLECEĞİNİ BELİRTTİ

Yeni bir araştırma, Kamboçya'daki bir mağarada yaşayan yarasaların, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) neden olan virüsle neredeyse aynı patojeni taşıdığını keşfetti.

Skynews’in haberine göre araştırmacılar, Kamboçya'da Phnom Penh Pasteur Enstitüsünde Aralık 2010'dan beri dondurucuda tutulan yarasa örneklerini inceledi.

Bu hafta açıklanan ve henüz hakemli bir dergide yayımlanmayan araştırmada, on yıldan uzun bir süre önce toplanan, Kamboçya'nın Laos sınırındaki Steung Treng eyaletinde bir mağarada yaşayan 430 yarasadan alınan örneklerin test edildiği bildirildi.

Araştırmacılar, Kamboçya, Laos ve Myanmar'da bulunan iki Shamel at nalı yarasasında (Rhinolophus shamel) Kovid-19'a neden olan virüslerle neredeyse aynı patojeni buldu.

Yarasaların Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2 ile yüzde 92,6 benzerlikte patojeni taşıdığını belirten araştırmacılar, yarasaların genomunun birkaç bölümünün "genetik olarak SARS-CoV-2'ye, bugüne kadar keşfedilen yakından ilişkili diğer virüslerden daha yakın olduğunu" yazdı.

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Araştırmacılar, bulgularının virüsün nereden kaynaklandığını keşfetmede çok önemli olabileceğini, bölgedeki yarasaların ve diğer vahşi hayvanların daha fazla gözetim altında tutulmasının dünyanın bir sonraki salgın dalgasına daha iyi hazırlanması anlamına gelebileceğini söyledi.

Pastör Enstitüsü araştırmacıları, sadece Çin'de değil, Güneydoğu Asya'da da "SARS-CoV-2'nin kökenleri için devam eden araştırmanın Kovid-19’un tam olarak kaynaklandığı alanın sınırlarını çizmek açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Araştırmacılar, bölgenin çok çeşitli türlerde yaban hayatına ev sahipliği yaptığını ve Kovid-19 benzeri virüslere sahip yabani hayvanlarla yoğun etkileşim içindeki yerlilerin bulunduğu bir alan olduğunu belirtti.

Bu nedenle araştırmacılar "Güneydoğu Asya'daki yarasaların ve diğer önemli vahşi hayvanların sürekli gözetlenmesi, yalnızca SARS-CoV-2’nin (Kovid-19) kaynağını bulmak için değil, aynı zamanda daha sonra gelebilecek salgına daha iyi hazırlanabilmek için de çok önemlidir.” vurgusunda bulundu.

Çin'in Yunnan kentindeki bilim adamları da 2019 ve 2020 yıllarında, 2013’te yaşayan bir Shamel at nalı yarasası örneğinde yüzde 96,2 oranında Kovid-19’a benzer patojen bulmuşlardı.

Çin’in güneyine 2020 Şubat ayında kaçırılmaya çalışılan iki Malayan Sunda pangolininde de SARS-CoV-2 ile yakından ilişkili iki patojen bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) araştırmacıları, pandeminin tam olarak nerede ve nasıl başladığını belirlemek için Çin'in Wuhan kentinde çalışmalar yapıyor.

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Son Güncelleme: 28.01.2021 19:22
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