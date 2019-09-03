Kaliforniya'daki tekne yangınında ölü sayısı 25'e yükseldi

ABD'nin Güney Kaliforniya açıklarında bir dalış teknesinde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 25'e yükselirken, Sahil Güvenlik ise kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
ABD Sahil Güvenlik Biriminden Matthew Kroll, dalış teknesinde çıkan yangında 25 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.Yangın esnasında teknenin güverte bölümünde bulunan ve denize atlayan 5 mürettebatın kurtarıldığını kaydeden Kroll, halen kayıp olan 9 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini ifade etti.
TEKNE, SANTA CRUZ ADASI YAKINLARINDA ALEV ALDI
ABD Sahil Güvenlik Birimi Sözcüsü Monica Rochester, 6 mürettebat ve 33 yolcu olmak üzere 39 kişinin seyahat ettiği teknede, gece saat 03.15 sıralarında teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını bildirdi.
Öte yandan, Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, yangının teknedeki bir propan tüpünün patlaması sebebiyle çıktığı ve teknenin battığı iddia edilmişti. Ancak yetkililer, tüp patlamasını henüz doğrulamadı.