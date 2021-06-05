Kahraman fare emekli oldu

Kamboçya'nın kahraman mayın avcısı emekli oldu.

Magawa adlı afrika keseli sıçan, APOPO adlı dernek tarafından eğitildi.

Mayın dedektörlerinin 1 ila 4 günde tarayabildiği tenis sahası büyüklüğündeki bir alanı 20 dakikada tarayabilen fare Magawa, beş yılda 71 kara mayını, 38 infilak etmemiş patlayıcının yerini tespit etti.

ALTIN MADALYA KAZANDI

Daha önce İngiltere merkezli Hasta Hayvanlar için Halk Dispanseri adlı örgüt tarafından altın madalya verilen kahraman fare, ikinci kez madalyaya layık görüldü.

Yaşlanan ve dolayısıyla yavaşlayan Magawa'nın emekli edilmesine karar verildi.

Magawa'ya mayınları bulmayı öğreten APOPO adlı örgüt, kara mayınları ve verem vakalarını tespit etmeleri için sıçanları ve köpekleri eğitiyor.