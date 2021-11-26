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Kadına yönelik şiddete yeni yasa tasarısı

Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi'nin kadına şiddet vakalarıyla mücadele için yeni bir paket hazırladığını açıkladı.

26 Kasım 2021 Cuma 08:00
Kadına yönelik şiddete yeni yasa tasarısı

Avrupa Parlamentosu'nun Strazburg'daki Genel Kurulu'nda "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" konulu oturum düzenlendi.

Oturumda konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Eşitlikten Sorumlu Üyesi Helena Dalli, AB'nin Avrupa Konseyi'nin İstanbul Sözleşmesi haricinde kendine ait bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını söyledi.

Dalli, "Teklif kapsamlı olacak. İstanbul Sözleşme hedefleri üzerine inşa edilecek ve AB üyelerinin kadına yönelik şiddeti, aile içi şiddeti önlemek ve mağdurları desteklemek için etkin önlemler almasını sağlayacak" dedi.



Dijital şiddet konusunu da kapsayacak

Dalli, yeni tip koronavirüs salgını döneminde AB'de kadına yönelik şiddetin daha görünür hale geldiğini vurguladı ve yeni teklifin dijital temelli şiddet konusunu de içereceğini belirtti.

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Yeni teklif 2022 başında sunulacak

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Komisyon'un yeni teklifinin 2022 başlarında sunulacağını duyurdu. Leyer, "Yeter, yeter demektir. Birlik olalım. Eyleme geçelim" dedi.

Avrupa'da her 3 kadından biri şiddete maruz kalıyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Avrupa'da 15 yaş ve üzeri her 3 kadından biri, bir tür fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını bildirdi. Her 10 kadından biri bir tür cinsel şiddete maruz kaldığını ve 20 kadından biri tecavüze uğradığını bildirdi. Her 5 kadından birinden biraz fazlası şu anki veya önceki partnerinden fiziksel veya cinsel şiddet görürken, kadınların yüzde 43'ü bir ilişkideyken bir tür psikolojik taciz veya kontrol edici davranışa maruz kalmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
ABKadına şiddet
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