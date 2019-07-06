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Kadın olarak ilk eğlencesinde toplu tecavüze uğradı!

Kadın olarak ilk eğlencesinde toplu tecavüze uğradı!

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:21
Kadın olarak ilk eğlencesinde toplu tecavüze uğradı!

Belçika'nın Antwep kentinde cinsiyet değiştiren bir genç, kadın kimliğiyle eğlenmeye çıktığı ilk gece tecavüze uğradı. 17 yaşındaki kadın, üç kişinin toplu tecavüzünden erkeklerden birinin cinsel organını ısırarak kurtulduğunu söyledi.

İngiliz Daily Mail gazetesine yansıyan habere göre; cinsiyet değiştiren genç, geçen yıl 22 Haziran’da Antwep’teki Red & Blue adlı gay kulübe gitti. Burada 34 yaşındaki bir adamın tacizine uğradı.

Biraz hava almak için dışarı çıktığında ise söz konusu şahısla birlikte yaşları 24 ve 25 olan iki erkek daha onu takip etti ve zorla bir taksiye bindirdi.

İddiaya göre; haberde adı anılmayan 24 yaşındaki adam takside elle tacize başladı. Sonrasında talihsiz genci Deurne semtindeki bir daireye götürdüler. Yerel medya, üç adamın sırayla cinsiyet değiştiren gence tecavüz ettiğini yazdı.

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Vahşetten tecavüzcülerinden birinin cinsel organını ısırarak kurtulduğu ifade edilen gencin avukatı, müvekkilinin tecavüzcülerden 7 bin 850 Euro talep ettiğini söyledi.

Bu arada Antwerp Savcılığı, üç şüpheli için altı yıl hapis cezası istiyor.

Şüphelilerden ikisi tecavüz iddialarını yalanlarken, 34 yaşındaki zanlı ise cinsel ilişkiye girdiklerini fakat bunun rızayla gerçekleştiğini savunuyor.

Son Güncelleme: 06.07.2019 12:24
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