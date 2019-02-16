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Kadın Öğretmen, 15 Yaşındaki Öğrencisiyle Yatak Odasında Yakalandı

Kadın Öğretmen, 15 Yaşındaki Öğrencisiyle Yatak Odasında Yakalandı

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:22
Kadın Öğretmen, 15 Yaşındaki Öğrencisiyle Yatak Odasında Yakalandı

ABD'de 30 yaşındaki evli öğretmen, evinde 15 yaşındaki öğrencisiyle birlikte aynı yatakta yakalandı. Olayın ortaya çıkmasıyla öğretmene 20 ay hapis cezası verildi.

ABD'nin Oregon eyaletinin Douglas kentinde, Hristiyan okulunda öğretmenlik yapan 30 yaşındaki Andrea Baber, evinin yatak odasında 15 yaşındaki bir öğrencisi ile ilişkiye girerken kocası tarafından yakalandı.

Karısını öğrencisi ile yatakta yakalayan koca, olayı polise bildirdi. Polis, öğretmenin telefonunda, öğrencisine göndermiş olduğu çıplak fotoğraflar buldu. Ayrıca ismi gizli tutulan bir kişi, öğrencinin babasına öğretmen ve öğrencinin uygunsuz fotoğrafını mail yolu ile iletti.

Mahkemeye çıkan öğretmen, yaptığından pişmanlık duyduğunu, öğrencisi ve ailesinden özrü dilediğini ve alacağı cezayı hak ettiğini söyledi.

Mahkeme öğretmene 20 ay hapis cezası ve öğrencinin yaşadığı travma nedeni ile gördüğü psiklojik tedavi masrafı olan 1100 dolar para cezası verdi.

Anahtar Kelimeler:
öğretmen öğrenci Yatak
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