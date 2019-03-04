Kadın erkek eşitliğini yasalarla güvence altına alan 6 ülke hangileri?

Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne bir kaç gün kala yayınlanan bir raporda, dünyada yalnızca 6 ülkede, kadın ve erkeklere yasalar çerçevesinde eşit haklar verildiği yazıldı.

"Reformların 10 Yılı" başlıklı, Dünya Bankası'nın yaptığı araştırmada, 187 ülkede cinsiyet ayrımcılığı ve buna karşı verilen mücadelenin son 10 yılı irdelendi.

Raporda, "25 yaşında mesleğe adımını atan genç kadından, iş ve ailesi arasında dengeyi bulmaya çalışan anneye ve emekliliğini bekleyen emektara kadar, (tüm kesimden) kadınların aldığı ekonomik kararların yasalardan ne kadar etkilendiği mercek altına alındı." denildi.

Araştırma sonucu hazırlanan raporda, son 10 yılda kaydedilen ilerlemenin altı takdirle çizildi. Cinsiyet ayrımını sonlandırmak için 131 ülkenin yasalarında 274 reform yapıldığı belirtilen raporda, ülkelerin kadın-erkek eşitliği karnesi de çıkarıldı.

Listeye göre 6 Avrupa ülkesi, 100 üzerinden 100 puan alarak cinsiyet eşitliğini kanunlarla güvence altına aldı. Puanlama işe başlama, çocuk sahibi olma, iş yeri sahibi olma ve emeklilik gibi 8 kritere dayandırıldı.

Raporda, "Danimarka, Fransa, Letonya, Lüksemburg, Belçika ve İsveç'te kadın ve erkeklere, ölçülen kriterlerde aynı haklar sunulurken, geri kalan ülkelerin ortalamasında kadınlar, erkeklere verilen hakların dörtte üçüne sahip" denildi. 6 Avrupa ülkesi arasında en hızlı gelişmenin Fransa'da yaşandığı kaydedildi.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da kadınlara erkeklere tanınan hakların yarısından az verildiği de raporda yer alan, dikkat çekici noktalardan.

Listenin sonlarına doğru gelindiğinde, evlilik ve çocuk sahibi olma gibi özel hayatı ilgilendiren konularda bile kadınlara, erkeklere göre çok daha az söz hakkı tanındığı teyit edildi.

Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu iki noktada kadınların haklarının yasalarca korunmadığı, iki ülkeye 0 puan verilerek gösterildi.

Türkiye 79,38 puanla listede 87'nci sırada yer alırken, yasalara göre en çok ayrımı yapan ülke 25,63 puanla Suudi Arabistan oldu. Listenin son 6 sırasını sırasıyla, Suriye, Katar, İran, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan oluşturdu.

Türkiye, kadınların rahat hareket etmesi, işe başlaması ve yatırımlarını idare etmesi gibi kriterlerde, kadın ve erkek eşitliğine dair 100 üzerinden 100 not alırken, maaşta ve emeklikte 50'şer, evlilik ve çocuk sahibi olmada 80'şer, iş yeri işletmede ise 75 puan aldı.

Tam eşitlik sadece yasalar sağlanamaz: Zihniyet değişmeli

Dünya Bankası, tam eşitliği elde etmenin kanunların çok daha ötesinde bir çaba gerektiğini vurgulayarak, belli alanlarda tam puan alan ülkelerde bile halen cinsel taciz olaylarının yankılarının sürdüğünü hatırlattı.

Raporda, "Yasalar tam anlamlarıyla hayata geçirilmeli. Bu, istikrarlı siyasi irade ve toplumların tüm kesimlerinden kadın ve erkeklerin öncü olmalarını gerektiriyor. Cinsiyet eşitliği için ihtiyaç duyulan değişimin kültürel normlara ve zihniyetlere işlemesi gerekiyor." denildi.