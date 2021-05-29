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Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı

Hindistan'dan ABD'ye gitmek için kalkış yapan uçağın içinde yarasa olduğu fark edilince, yolcular panik bir hayli panik yaparken, pilot acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yetkililer ise yarasayı ölü olarak buldu.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 16:56
Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
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Hindistan hava yollarına ait uçak Delhi Uluslararası Havalimanı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne uçmak için kalkış yaptı. Kalkıştan hemen sonra kabin görevlileri uçakta bir yarasa olduğunu fark etti.

YOLCULAR PANİK YAŞADI

Boeing 737 tipi uçakta çekilen görüntülerde yarasayı gören yolcular büyük panik yaşadı. Yolcuların panik yapması üzerine pilot uçuştan 30 dakika sonra geri iniş yapmak zorunda kaldı.

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GÜVENLİ İNİŞ YAPTI

Acil iniş için kuleden izin alan pilot, yaklaşık 2.5 milyon dolar değerinde yakıtı havada boşaltıp hava alanına güvenli bir şekilde iniş yaptı.

YARASA ÖLÜ BULUNDU

Uçak iniş yaptıktan sonra yarasayı almaları için vahşi yaşam uzmanlarıyla irtibata geçildi. Fakat uzmanlar gelene kadar yarasa Business Class bölümünde ölü bulundu. Uçak dezenfekte edileceği için yolcular aynı gün içinde başka bir uçakla Amerika'ya uçtu.

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