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Kabil’den tahliyeler devam ediyor

Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi sonrası birçok ülke çalışanlarını Kabil'den çıkardı. ABD 3 askeri üssünde 22 bin Afgan'ı ağırlayacaklarını duyurdu. Avrupa ülkelerinin misyonlarındaki Afgan çalışanları yüzüstü bıraktığı haberleri ise peş peşe geldi.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:50
Kabil’den tahliyeler devam ediyor

Ülkeler diplomatik misyonlarının çalışanlarını Kabil'den çıkarıyor. Pazartesi yaşanan izdiham sonrası, tahliyeler gece saatlerinde devam etti.

Fransa, Hindistan, Nepal ve Almanya'ya ait askeri uçaklar, Kabil'den ayrıldı.

“Günde 5 ila 9 bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz”

Washington da tahliyelere devam edileceğini duyurdu. Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 3 üs, önümüzdeki günlerde 22 bin Afgan'ı ağırlayacak durumda. Havalimanında güvenliği sağladık, günde 5 ila 9 bin kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Uganda da ABD'nin talebi üzerine 2 bin Afgan'ı kabul edeceğini açıkladı.

Azerbaycanlı askerler Türkiye ile birlikte görevde

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kabil'de havalimanında görevli 120 askerinin, Türk askeriyle birlikte güvenlik mesaisini sürdürdüğünü duyurdu.

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İspanya ise tahliye işlemlerine yardım etmesi için İspanyol askerlerin bulunduğu ikinci tahliye uçağını Kabil'e gönderdi.

Misyonlar Afgan çalışanlarına haber vermedi

Batı ülkelerinin, misyonlarındaki Afgan çalışanları yüzüstü bıraktığı haberleri ise peş peşe geldi.

Hollanda'nın Kabil Büyükelçiliği'nin Afgan çalışanlarına haber vermeden binayı tahliye ettiği ortaya çıktı.

Fransız Ordusunun Eski Çalışanları Derneği de Paris'in önceki yıllarda Afganistan'da Fransız ordusu için çalışan 80'e yakın Afgan'ı yüzüstü bıraktığını öne sürdü.

“İsveç konsolosluğu Afgan çalışanların e-mail adreslerini engelledi” iddiası

Tahliyeler ile ilgili Alman basını hükümete yüklendi. Haziran ayında Alman ordusuna ait alkollü içkilerin Afganistan'dan çıkarıldığı duyuruldu. Ancak Alman askerlerine yardımcı olan Afgan yerel personelinin ülkeden tahliye edilmediği vurgulandı.

İsveç'in de konsolosluk çalışanı Afganların elektronik posta adreslerini engellediği ve telefonlarına çıkmadığı iddia edildi.

“Türk ve Ukrayna hükümetleri Kabil'den çıkmama yardım etti”

Afgan film yönetmeni Sahra Karimi de, Kabil'den ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya paylaşımında, "Slovakya Film ve Televizyon Akademisi ile Türk ve Ukrayna hükümetleri Kabil'den çıkmama yardım etti. Diğer 11 kişiyi de kurtardılar" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kabil Tahliyeler
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