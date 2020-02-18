Kabil\'de Bombalı Saldırı: 3 Yaralı

Kabil, 18 Şubat 20 (.): Afganistan'ın başkenti Kabil'in Bag Davud bölgesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 kişi yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
(AA/TUĞ/YIL)
Kabil, 18 Şubat 20 (.): Afganistan\'ın başkenti Kabil\'in Bag Davud bölgesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kabil, 18 Şubat 20 (.): Afganistan'ın başkenti Kabil'in Bag Davud bölgesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 3 kişi yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
(AA/TUĞ/YIL)